Метро Києва знову перетворилося на укриття: як люди переживали масовану атаку РФ (фото та відео)
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Окупанти атакували всю країну
Вранці 26 серпня метро Києва знову стало укриттям через масований обстріл РФ. Сотні громадян ховалися від чергової злочинної атаки Путіна.
Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов також побував у київській підземці та показав, як люди перечікують атаку. Вони розмістилися просто на станціях. Серед них багато дітей та підлітків.
Своїх домашніх тварин люди також не залишали у біді. Чотириногі слухняно чекають, коли нагорі знову стане безпечно.
Нагадаємо, що 26 серпня РФ атакувала Україну надзвуковими ракетами, крилатими ракетами, а також безпілотниками типу "Шахед". Вибухи лунали у різних куточках нашої країни, зокрема у Києві, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Вінниці, Хмельницькому та інших містах. Через атаку в деяких регіонах можуть виникати перебої з електро та водопостачанням. На жаль, не обійшлося без прильотів. Наприклад, у Полтавській області ворог влучив у промисловий об’єкт, є поранені.
Раніше ми писали про те, що в Києві та низці областей почалися перебої зі світлом через масовану атаку РФ.