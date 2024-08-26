Метро Києва знову перетворилося на укриття: як люди переживали масовану атаку РФ (фото та відео)

Окупанти атакували всю країну

Вранці 26 серпня метро Києва знову стало укриттям через масований обстріл РФ. Сотні громадян ховалися від чергової злочинної атаки Путіна.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов також побував у київській підземці та показав, як люди перечікують атаку. Вони розмістилися просто на станціях. Серед них багато дітей та підлітків.

Своїх домашніх тварин люди також не залишали у біді. Чотириногі слухняно чекають, коли нагорі знову стане безпечно.

Нагадаємо, що 26 серпня РФ атакувала Україну надзвуковими ракетами, крилатими ракетами, а також безпілотниками типу "Шахед". Вибухи лунали у різних куточках нашої країни, зокрема у Києві, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Вінниці, Хмельницькому та інших містах. Через атаку в деяких регіонах можуть виникати перебої з електро та водопостачанням. На жаль, не обійшлося без прильотів. Наприклад, у Полтавській області ворог влучив у промисловий об’єкт, є поранені.

Раніше ми писали про те, що в Києві та низці областей почалися перебої зі світлом через масовану атаку РФ.