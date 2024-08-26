"Ситуация сложная": министр энергетики Галущенко сделал неутешительное заявление по свету

Будут ли украинцы со светом, пока неясно

Кремлевские захватчики утром 26 августа нанесли массированный удар по украинской энергетике. Впоследствии профильный министр Герман Галущенко прокомментировал произошедшее.

Он констатировал, что сложившаяся после обстрела ситуация является сложной. Подробностями министр поделился в своем Facebook.

"Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.", – написал он в соцсети.

По словам чиновника, были введены экстренные отключения электроэнергии в разных регионах. В целом следует отметить, что захватчики не оставляют планов лишить украинцев света.

Напомним, что из-за массированного обстрела в ряде украинских городов начались перебои со светом. Отключения уже введены в Киеве и области, Одессе, на Днепропетровщине, в Тернополе, Ровно, Луцке и Львове.

В "Укрэнерго" распорядились ввести экстренные отключения света. В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Впоследствии стало известно, что "Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

Ранее "Телеграф" сообщил, что из-за обесточивания в нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электропоездами пока тоже задержки.