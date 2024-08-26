"Ситуація складна": міністр енергетики Галущенко зробив невтішну заяву щодо світла

Чи будуть українці зі світлом, поки незрозуміло

Кремлівські загарбники вранці 26 серпня завдали масованого удару по українській енергетиці. Згодом профільний міністр Герман Галущенко прокоментував те, що сталося.

Він констатував, що ситуація, що склалася після обстрілу, є складною. Подробицями міністр поділився у своєму Facebook.

"Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.", — написав він в соцмережі.

За словами посадовця, були введені екстрені відключення електроенергії у різних регіонах. Загалом слід наголосити, що загарбники не полишають планів стосовно того, аби повністю залишити українців без світла.

Нагадаємо, що через масований обстріл у низці українських міст почалися перебої зі світлом. Відключення вже запроваджені у Києві та області, Одесі, на Дніпропетровщині, у Тернополі, Рівному, Луцьку та Львові.

В "Укренерго" дали розпорядження ввести екстрені відключення світла. В компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Згодом стало відомо, що "Київводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.

Раніше "Телеграф" повідомив, що через знеструмлення у кількох регіонах України у зв'язку з масштабною атакою ворога виведено резервні тепловози. Приміський рух електропоїздами поки що теж має затримки.