Все "вышки Бойко" горят и дымят в Чёрном море? В сети показали фото

Официальной информации на этот счет пока нет

В Черном море загорелись так называемые "вышки Бойко" — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма. Все три буровые платформы восточнее острова Змеиный якобы подверглись нападению.

Об этом сообщает мониторинговая группа Telegram-каналу "Крымский ветер". Ссылаются они на данные спутниковой съемки.

"По состоянию на 24 августа, средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма", — говорится в сообщении.

Официальной информации на этот счет пока нет.

Напомним, что в сентябре 2023 года Украина вернула под контроль оккупированные в 2014 году "вышки Бойко".

Россияне оккупировали их в 2014 году. С началом полномасштабного вторжения захватчики использовали их в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

В конце августа 2023 года британская разведка сообщала, что между украинскими и российскими морскими и воздушными силами идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой.

Ранее "Телеграф" писал, что после возвращения так называемых "вышек Бойко" под контроль Украины, россияне потеряли в Черном море возможность вести разведку в небе, воде и суше. Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.