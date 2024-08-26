Массированный удар по Украине: у Кличко рассказали о последствиях для Киева

По состоянию на 12:21 враг продолжает атаку БПЛА

В результате масштабной ракетной атаки на Украину в понедельник, 26 августа, в Киеве нет разрушений и пострадавших. В городе уже восстанавливают водоснабжение и свет.

Об этом рассказал в эфире "КИЕВ24" заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко. Он отметил, что по состоянию на 11:20 в Киеве разрушений или жертв зафиксировано не было.

Чиновник добавил, что восстановлено водоснабжение и электроснабжение на правом берегу. Однако "Укрэнерго" ввело режим экстренных отключений света.

Напомним, около 9 часов утра 26 августа, в пределах Киевской области раздались взрывы, работали Силы ПВО. Вскоре в нескольких районах Киева начались перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети.

"Телеграф" сообщал, что проблемы с энергоснабжением из-за массированного обстрела возникли и в других регионах Украины. Экстренные отключения введены не только в Киеве и области, но также в Одессе, Днепропетровщине, Тернополе, Ровно и Луцке.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате массированной российской атаки 26 августа пострадали 15 областей Украины. Целью стала энергетическая инфраструктура. Есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.