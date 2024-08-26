Усі "вишки Бойка" горять і димлять у Чорному морі? У мережі показали фото

Офіційної інформації щодо цього поки немає

У Чорному морі спалахнули так звані "вишки Бойка" — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму. Усі три бурові платформи на схід від острова Зміїний нібито зазнали нападу.

Про це повідомляє моніторингова група Telegram-каналу "Кримський вітер". Посилаються вони на дані супутникової зйомки.

"Станом на 24 серпня, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму ", — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року Україна повернула під контроль окуповані у 2014 році "вишки Бойка".

Росіяни окупували їх у 2014 році. З початком повномасштабного вторгнення загарбники використовували в військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення коштів РЛС.

Наприкінці серпня 2023 року британська розвідка повідомляла, що між українськими та російськими морськими та повітряними силами йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою.

Раніше "Телеграф" писав, що після повернення так званих "вишок Бойка" під контроль України, росіяни втратили у Чорному морі можливість вести розвідку у небі, воді та суші. Про це розповів представник прес-служби Головного управління розвідки Андрій Юсов.