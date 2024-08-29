Волонтер Юрий Бирюков призвал помогать военным донатами или иным способом, потому что им и так тяжело

В ленте криком кричат "обратите внимание не на курское, а на покровское направление". Но никто из сознательных о покровском направлении не забывал! И да, там пипец как тяжело.

Но!

И вот теперь о моем персональном "но". Я обожаю в сообщениях писать фразу "я же не эксперт", которая дает возможность писать именно собственные мнения, не смотря на статусы и прочее.

Так вот, за последние семь суток мы отгрузили более 2000 фпв-дронов и под сотню мавиков именно на покровское направление. Просят еще и еще, надо еще и еще. Миллионы фпв-дронов от государства? Не смешите мою гипертонию, ей и так тяжело. Фпв-дроны от государства получают это факт, но только в аптекарских и терапевтических дозах. Поэтому нужны тысячи дронов, тысячи и тысячи дронов. Оккупанты прут реальными мясными штурмами, я наблюдал за несколькими в прямом эфире глазами дрона-разведчика. Они прут, они не учитывают потери. Но фпв их все же отлично притормаживают!

Хотите помочь на покровском направлении – донатьте! Или распространяйте посты о волонтерских сборах на фпв! Делайте что-то фактическое, а не постоянный стон в ленте!

И личное. Совершенно мое, собственно. Там три бригады ДШВ сейчас. Всем трем мы отгрузили недельный запас дронов и мы не одни у них помощники. Енотам тяжело, еноты скрипят зубами, еноты стонут от усталости, но они очень активно уничтожают врага.

Когда все будет хорошо – я не знаю. Но знаю, что точно будет.