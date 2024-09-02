У Зеленского есть последний шанс переубедить Байдена насчет ударов оружием США по РФ

США все еще не разрешают быть по России своим оружием

Президент Украины Владимир Зеленский будет иметь последний шанс убедить американского коллегу Джо Байдена дать разрешение наносить удары западным оружием по российским объектам. Их встреча может пройти на полях сессии ГА ООН, которая начнется 10 сентября.

Об этом сообщило западное издание The Economist. Там отмечают, что это будет последняя встреча Зеленского с Байденом, поскольку в США приближаются президентские выборы, которые должны пройти 5 ноября.

Издание напоминает, что США позволили применять против российских объектов артиллерию и ракеты GMLRS к установкам HIMARS. Однако дальнобойное оружие, вроде ATACMS, для этих целей использовать не разрешалось.

Кроме того, недавно стало известно, что Белый дом также не позволил Парижу и Лондону дать разрешение на применение в этих целях крылатых ракет своего производства, поскольку они содержат в себе компоненты американского производства.

При этом издание отмечает, что в зоне поражения ATACMS находится 250 военных объектов РФ, среди которых 17 аэродромов, используемых оккупантами для регулярных нанесений ударов по Украине. Другие объекты представляют собой военные базы, логистические центры, склады и т.д.

Как сообщалось ранее, главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель после масштабного российского удара по Украине 26 августа призвал Запад отменить все ограничения по применению своего вооружения для ударов по объектам в российском тылу.