Младше на 20 лет и родила троих детей: как выглядит жена скандального Шуфрича и что о ней известно (фото, видео)

Пока нардеп сидит под стражей, его семья живет за границей

Нестор Шуфрич — одиозная и скандальная фигура в украинской политике. Он известен своими пророссийскими взглядами, уже побывал в немилости активистов и прошел "мусорную люстрацию", однако все равно умудрялся попадать в Верховную Раду. Сейчас в отношении действующего нардепа ведется следствие — его подозревают в госизмене и посадили под арест на время расследования.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о семье Нестора Шуфрича — молодой жене Екатерине Майковой и трех детях, которых она ему родила.

Нестор Шуфрич. Фото: Getty Images

Екатерина Майкова — что известно о молодой жене Шуфрича

Нестор Шуфрич познакомился с Екатериной Майковой примерно в 2010-х годах во время своего рабочего визита в Харьков. Нардеп тщательно скрывал свою личную жизнь, аж пока в 2017 году не прокомментировал журналистам ТСН свою декларацию, в которой указал гражданскую жену Екатерину, которая уже успела родить ему двоих детей. А позже, как оказалось, родила еще и третьего ребенка.

На тот момент (в 2017 году) Шуфрич рассказал, что они с Екатериной пока только обвенчались и готовятся к официальному бракосочетанию. Известно, что девушка на 20 лет младше политика, она происходит из семьи зажиточных харьковских инженеров. Сама закончила автомобильный университет, пробовала себя в моделинге и серьезно занималась бальными танцами.

Из декларации Нестора Шуфрича, в которой он впервые засветил молодую жену, можно узнать, что она владела элитной недвижимостью в Киеве и землей в пригороде столицы, также имела с полсотни единиц ювелирки, шубы, коллекционные вазы и тд.

Майкова живет за границей, пока Шуфрич под следствием

Сейчас Екатерине Майковой около 37 лет и она скорее всего живет с детьми за границей — в Венгрии. Это выяснили журналисты "Украинской правды" в одном из своих расследований. Машину Екатерины Майковой не один раз видели на парковке возле отеля St. George Residence в Будапеште, который принадлежит некому Дьордю Штофе. А он в свою очередь является бизнес-партнером Нестора Шуфрича или даже подставным лицом, на которое нардеп переписал свои активы.

Тем временем сам Нестор Шуфрич находится под стражей с подозрением в госизмене. В сентябре 2023 года к народному депутату нагрянули с обыском и нашли достаточно доказательств, чтобы начать следствие и вручить ему подозрение в госизмене. На днях стало известно, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении Нестора Шуфрича и его экс-помощника.

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