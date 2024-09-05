ТЦК забрали паспорт или водительское удостоверение: законно ли это и что делать мужчине

В некоторых случаях мужчина имеет полное право обратиться в полицию

Все военнообязанные мужчины в Украине должны носить с собой военно-учетные документы. Могут ли ТЦК законно забрать у гражданина его паспорт, банковские карточки или другие бумажки.

Как пояснил адвокат Дмитрий Франчук, передает "РБК-Украина", есть определенная категория документов, которые представители военкомата могут забрать у человека. Бумажки должны быть связаны с военным учетом.

ТЦК не имеет права забирать документы без оснований, но эти ограничения отменяются на военный билет, приписное, временное удостоверение военного и другие документы, подтверждающие пригодность к службе.

То есть у представителей военкомата нет полномочия забирать паспорт, водительские права, банковские карточки и другие документы, не касающиеся военного учета.

Адвокат объяснил, что делать в случае незаконного изъятия документов

Спросить сотрудника ТЦК, на каком основании он изымает документы, а также просить предъявить какие-либо соответствующие правовые акты или приказы, подтверждающие законное изъятие;

По возможности нужно записать разговор или сделать видеозапись изъятия документов. Это может являться важным доказательством в случае судебного иска;

Если произошло незаконное изъятие документов, нужно сразу подать заявление в полицию. Заявление должно быть зарегистрировано должным образом и лицо, у которого забрали документы, имеет право на получение выписки из реестра;

Обратиться с жалобой в прокуратуру или суд, если полиция бездействует. Это можно сделать в случае, когда требуются дополнительные действия;

Обратиться в правозащитные организации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где военнообязанным мужчинам могут вручать повестки в течение осени.