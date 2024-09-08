Баллотировался в президенты и обучал Арестовича: кто такой Дмитрий Корчинский

Общественный деятель активно участвовал в политической жизни Украины

Украинский политик, основатель партии "Братство" Дмитрий Корчинский предложил запретить выезд за границу для украинских детей. Это вызвало резкую реакцию у пользователей сети, а многим стало интересно, кто это вообще такой.

"Телеграф" решил напомнить, что известно о Корчинском. Тем более, что в биографии политика, общественного деятеля и философа есть много интересных фактов.

Сам он называл себя "профессиональным провокатором" и "народным пробудителем". Мировоззрение Корчинского можно назвать консервативным, националистическим и вдохновленным христианской идеологией, что вполне выражает суть его партии "Братство". До создания своего движения он был сооснователем партии УНА-УНСО, однако оттуда его исключили в начале 2000-х.

В 2004 году, он баллотировался на пост президента Украины, но не смог набрать и 1% голосов, после чего ушел в оппозицию к Виктору Ющенко. Корчинский тогда выступал против стремления сближаться с ЕС и НАТО и для этого объединился с пророссийской "Прогрессивно-социалистической партией" Натальи Витренко, которая была запрещена в Украине в 2022 году.

Вместе с Витренко Корчинский входил в состав высшего совета "Международного евразийского движения", основанного главным идеологом "русского мира" Александром Дугиным.

После начала событий Революции Достоинства Корчинский с представителями "Братства" штурмовал Администрацию президента, а после начала российской агрессии на востоке Украины и до 2016 года участвовал в боях в составе батальона МВД "Сватая Мария". После 2019 года открыто критиковал президента Владимира Зеленского.

В 2022 году объявил о создании батальона "Братство", который принимал участие в боях в Киевской области.

Стоит отметить, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович внес Корчинского в список из шести людей, которые его обучали.

"Он учил меня широте кругозора, нестандартному взгляду и риторике, за что я ему, кстати, очень благодарен", — говорил Арестович в одном из интервью.

Как сообщалось ранее, Корчинский рассказывал, что на Западе все еще существует реальная проблема, которая мешает решить вопрос с Россией.