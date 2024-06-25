Это очень смешно: Арестович назвал еще одну свою профессию и сделал ряд странных заявлений
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Это вам не 33 боевых выхода за линию фронта
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который недавно дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, сделал ряд громких заявлений. Оказалось, что у него есть еще одна профессия ― военный переводчик, но это дополнительная специализация.
Эта профессия пополнила список таких специальностей как разведчик, блогер, пропагандист, актер, сценарист, военный эксперт, организатор и даже коуч. Алексей Арестович рассказал российской журналистке Екатерине Гордеевой об еще одной своей профессии и сделал ряд громких заявлений в программе "Скажи Гордеевой".
Алексей Арестович сказал, что он военный переводчик
Экс-советник Офиса президента Украины назвал слухи о том, что он переводчик с английского смешными. Он сказал, что получил дополнительную специальность военного переводчика и попытался объяснить разницу.
"Все утверждают, что я переводчик с английского языка, с военного выпустился переводчиком. Это очень смешно. Там была дополнительная специальность, очень слабый уровень был Intermediate (это уровень знания английского В1 ― ред.). Это не то что переводчик, которые 4 года учатся переводу или 5…
У меня диплом даже был, который там надо каждый год переподтверждать. Но это военный перевод. Это надо понимать, что это такое. Это не когда ты синхроном (синхронный перевод ― ред.) занимаешься. Это очень специфический перевод… [Понять] схему устройства танка, захваченные карты, документ", ― сказал Арестович.
Заявление о дружбе, назначении и отставке Залужного
Громкое заявление Арестовича насчет бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он сказал, что поддерживает с ним контакт. Затронул он и тему отставки Залужного.
"Мы можем созвониться в любой момент. Ну, мы люди дела. Мы никогда не треплемся просто так за жизнь… Мы с ним дружим 29 лет. Ну, как дружим… Я называю это дружбой, он называет это дружбой в личных беседах. Внешне мы не так часто встречаемся, не часто переговариваемся", ― ответил Арестович журналистке о своей "дружбе" с Залужным.
По словам Арестовича, он не обсуждает со своим "другом" детали его отставки. Он сказал, что "мы все знаем, а трепать воздух не любим". Если верить Арестовичу, то Залужного на эту должность пробил именно он.
"А кто за кто Залужного привел в Офис как кандидата и благодаря кому назначили Залужного главкомом? Я пробивал Залужного всеми силами и пробил", ― заявил Арестович.
Громкое заявление Арестовича о своем авторском курсе
Как человек, который "не любит сотрясать воздух", экс-советник Офиса президента рассказал о своем увлечении астрологией. Он назвал себя "человековедом". Арестович заявил, что он не является психологом по образованию, а только увлекается психологией. А свой курс, который выкладывает в рамках своей "школы мышления", он назвал авторским. Он сравнил себя с Фрейдом и Юнгом (австрийский и швейцарский психологи).
"Я не называю его психологическим, я говорю что это стык жанров. Философско-психологический скажем так авторский курс авторские курсы не запрещены. Напоминаю, что и Фрейд, и Юнг это авторские курсы, их никто не учил психологии", ― ответил Арестович на вопрос о курсе, который он ведет.
Также Арестович сказал, что он "такой человек, который людьми занимается". Он не видит ничего плохого в том, чтобы оказывать людям образовательные услуги в сфере психологии без специального образования.
Арестович разрабатывал Дугина
Экс-советник Офиса президента заявил, что занимался разработкой Александра Дугина. Это идеолог путинского режима, который поддерживает войну против Украины.
Арестович в интервью расхваливал Дугина. Он назвал его эрудитом, образованным человеком, который якобы настрадался во времена СССР. По словам Арестовича, Дугин 2005 и 2024 года ― это разные люди.
"Он эрудированный человек чрезвычайно, у него несколько языков, у него диссидентская позиция. Он страдал во время Советского Союза, в начале российской власти он достаточно настрадался. Это только сейчас он на фаворе стал. У него были достаточно (серьезные ― ред.) проблемы, тогда он был на "маргинезе" (в маргинальной позиции ― ред.). Мы же тогда встречались с Дугиным…Ну, "маргинез", которого как бы охраняли офицеры ФСБ, это был специфический "маргинез", ― объяснил Арестович детали встречи с Дугиным во время его "разработки".
С одной стороны Алексей называет путинского идеолога "маргиналом", но в то же время говорит, что уже тогда его охраняли сотрудники ФСБ. К тому же ему позволили выступить на пресс-конференции пропагандистского издания "РИА Новости", что не очень похоже на маргинальную позицию деятеля.
Отношения с националистом Корчинским
Арестович заявил, что благодарен Дмитрию Корчинскому, украинскому националисту, общественному деятелю и политику. Он назвал его человеком с широким кругозором и сказал, что именно он научил его нестандартному взгляду, риторике и широте кругозора.
"Корчинский ― человек с очень широким кругозором. У него есть установки, но он преспокойно дискутировал на все что угодно, спокойно общался он со мной на украинском языке. А я с ним. Вернее на украинском, я с ним ― на русском", ― сказал Арестович.
Экс-советник Офиса президент сказал, что он общался на разные темы с Корчинским, включая историю и искусство, но тема национализма его "не заворожила". А еще он считает общественного деятеля своим учителем.
"Я не националист абсолютно и он это всегда знал. Тем не менее мы общались. Ну продвигал (журналистка указала, что Корчинский продвигал Арестовича в политике ― ред.), да. Более того я считаю его одним из учителей своих. То есть, я в шестерку людей, которые меня учили, Корчинского заношу все-таки. Но учил он меня не национализму. Он учил меня широте кругозора, нестандартному взгляду, риторике за что я ему, кстати, очень благодарен", ― сказал Арестович.
Он сказал, что сейчас отношения с ним не поддерживает, потому что они "в 2010-м году разошлись". Корчинский сейчас занимается своей партией "Братство", собирает людей в отряды. Якобы они принимают участие в войне против России.
Арестович изгнал беса из больного мальчика
Ранее он рассказывал, что четырежды проводил "сеанс экзорцизма" и выгнал духа из больного мальчика. В интервью журналистке он сказал, что это "психотерапия".
"Так это же психотерапия. Ну ты приходишь, ребенку плохо и все вокруг уверены, что в него вселился бес. Ну тут какие два варианта? Первый ― этому противоречить, вступать конфликт.
Дело в монастыре. Они все уверены, что вселился бес. Тут или с этим спорить, или подыграть. Это же психология, подстройка, потом ― ведение. Клиенту противоречить не профессионально, надо подстроиться", ― сказал Арестович после того, как уже признался, что он не психолог и у него нет диплома психолога.
Он сказал, что "не предоставлял никому эзотерических практик". По словам Арестовича, это другие выбрали так считать.
Ранее "Телеграф" писал, что Арестовича арестовали в России, но заочно. Его обвиняют в двух преступлениях.