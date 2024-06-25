Это очень смешно: Арестович назвал еще одну свою профессию и сделал ряд странных заявлений

Это вам не 33 боевых выхода за линию фронта

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который недавно дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, сделал ряд громких заявлений. Оказалось, что у него есть еще одна профессия ― военный переводчик, но это дополнительная специализация.

Эта профессия пополнила список таких специальностей как разведчик, блогер, пропагандист, актер, сценарист, военный эксперт, организатор и даже коуч. Алексей Арестович рассказал российской журналистке Екатерине Гордеевой об еще одной своей профессии и сделал ряд громких заявлений в программе "Скажи Гордеевой".

Алексей Арестович сказал, что он военный переводчик

Экс-советник Офиса президента Украины назвал слухи о том, что он переводчик с английского смешными. Он сказал, что получил дополнительную специальность военного переводчика и попытался объяснить разницу.

"Все утверждают, что я переводчик с английского языка, с военного выпустился переводчиком. Это очень смешно. Там была дополнительная специальность, очень слабый уровень был Intermediate (это уровень знания английского В1 ― ред.). Это не то что переводчик, которые 4 года учатся переводу или 5…

У меня диплом даже был, который там надо каждый год переподтверждать. Но это военный перевод. Это надо понимать, что это такое. Это не когда ты синхроном (синхронный перевод ― ред.) занимаешься. Это очень специфический перевод… [Понять] схему устройства танка, захваченные карты, документ", ― сказал Арестович.

Заявление о дружбе, назначении и отставке Залужного

Громкое заявление Арестовича насчет бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он сказал, что поддерживает с ним контакт. Затронул он и тему отставки Залужного.

"Мы можем созвониться в любой момент. Ну, мы люди дела. Мы никогда не треплемся просто так за жизнь… Мы с ним дружим 29 лет. Ну, как дружим… Я называю это дружбой, он называет это дружбой в личных беседах. Внешне мы не так часто встречаемся, не часто переговариваемся", ― ответил Арестович журналистке о своей "дружбе" с Залужным.

По словам Арестовича, он не обсуждает со своим "другом" детали его отставки. Он сказал, что "мы все знаем, а трепать воздух не любим". Если верить Арестовичу, то Залужного на эту должность пробил именно он.

"А кто за кто Залужного привел в Офис как кандидата и благодаря кому назначили Залужного главкомом? Я пробивал Залужного всеми силами и пробил", ― заявил Арестович.

Громкое заявление Арестовича о своем авторском курсе

Как человек, который "не любит сотрясать воздух", экс-советник Офиса президента рассказал о своем увлечении астрологией. Он назвал себя "человековедом". Арестович заявил, что он не является психологом по образованию, а только увлекается психологией. А свой курс, который выкладывает в рамках своей "школы мышления", он назвал авторским. Он сравнил себя с Фрейдом и Юнгом (австрийский и швейцарский психологи).

"Я не называю его психологическим, я говорю что это стык жанров. Философско-психологический скажем так авторский курс авторские курсы не запрещены. Напоминаю, что и Фрейд, и Юнг это авторские курсы, их никто не учил психологии", ― ответил Арестович на вопрос о курсе, который он ведет.

Также Арестович сказал, что он "такой человек, который людьми занимается". Он не видит ничего плохого в том, чтобы оказывать людям образовательные услуги в сфере психологии без специального образования.

Арестович разрабатывал Дугина

Экс-советник Офиса президента заявил, что занимался разработкой Александра Дугина. Это идеолог путинского режима, который поддерживает войну против Украины.

Арестович в интервью расхваливал Дугина. Он назвал его эрудитом, образованным человеком, который якобы настрадался во времена СССР. По словам Арестовича, Дугин 2005 и 2024 года ― это разные люди.

"Он эрудированный человек чрезвычайно, у него несколько языков, у него диссидентская позиция. Он страдал во время Советского Союза, в начале российской власти он достаточно настрадался. Это только сейчас он на фаворе стал. У него были достаточно (серьезные ― ред.) проблемы, тогда он был на "маргинезе" (в маргинальной позиции ― ред.). Мы же тогда встречались с Дугиным…Ну, "маргинез", которого как бы охраняли офицеры ФСБ, это был специфический "маргинез", ― объяснил Арестович детали встречи с Дугиным во время его "разработки".

С одной стороны Алексей называет путинского идеолога "маргиналом", но в то же время говорит, что уже тогда его охраняли сотрудники ФСБ. К тому же ему позволили выступить на пресс-конференции пропагандистского издания "РИА Новости", что не очень похоже на маргинальную позицию деятеля.

Отношения с националистом Корчинским

Арестович заявил, что благодарен Дмитрию Корчинскому, украинскому националисту, общественному деятелю и политику. Он назвал его человеком с широким кругозором и сказал, что именно он научил его нестандартному взгляду, риторике и широте кругозора.

"Корчинский ― человек с очень широким кругозором. У него есть установки, но он преспокойно дискутировал на все что угодно, спокойно общался он со мной на украинском языке. А я с ним. Вернее на украинском, я с ним ― на русском", ― сказал Арестович.

Экс-советник Офиса президент сказал, что он общался на разные темы с Корчинским, включая историю и искусство, но тема национализма его "не заворожила". А еще он считает общественного деятеля своим учителем.

"Я не националист абсолютно и он это всегда знал. Тем не менее мы общались. Ну продвигал (журналистка указала, что Корчинский продвигал Арестовича в политике ― ред.), да. Более того я считаю его одним из учителей своих. То есть, я в шестерку людей, которые меня учили, Корчинского заношу все-таки. Но учил он меня не национализму. Он учил меня широте кругозора, нестандартному взгляду, риторике за что я ему, кстати, очень благодарен", ― сказал Арестович.

Он сказал, что сейчас отношения с ним не поддерживает, потому что они "в 2010-м году разошлись". Корчинский сейчас занимается своей партией "Братство", собирает людей в отряды. Якобы они принимают участие в войне против России.

Арестович изгнал беса из больного мальчика

Ранее он рассказывал, что четырежды проводил "сеанс экзорцизма" и выгнал духа из больного мальчика. В интервью журналистке он сказал, что это "психотерапия".

"Так это же психотерапия. Ну ты приходишь, ребенку плохо и все вокруг уверены, что в него вселился бес. Ну тут какие два варианта? Первый ― этому противоречить, вступать конфликт.

Дело в монастыре. Они все уверены, что вселился бес. Тут или с этим спорить, или подыграть. Это же психология, подстройка, потом ― ведение. Клиенту противоречить не профессионально, надо подстроиться", ― сказал Арестович после того, как уже признался, что он не психолог и у него нет диплома психолога.

Он сказал, что "не предоставлял никому эзотерических практик". По словам Арестовича, это другие выбрали так считать.

Ранее "Телеграф" писал, что Арестовича арестовали в России, но заочно. Его обвиняют в двух преступлениях.