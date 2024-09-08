Балотувався у президенти та навчав Арестовича: хто такий Дмитро Корчинський

Громадський діяч брав активну участь у політичному житті України

Український політик, фундатор партії "Братство" Дмитро Корчинський запропонував заборонити виїзд за кордон для українських дітей. Це викликало різку реакцію у користувачів мережі, а багатьом стало цікаво, хто це взагалі такий.

"Телеграф" вирішив нагадати, що відомо про Корчинського. Тим більше, що в біографії політика, громадського діяча та філософа є багато цікавих фактів.

Сам він називав себе "професійним провокатором" та "народним будителем". Світогляд Корчинського можна назвати консервативним, націоналістичним та натхненним християнською ідеологією, що цілком виражає суть його партії "Братство". До створення свого руху він був співзасновником партії УНА-УНСО, проте звідти його виключили на початку 2000-х.

У 2004 році він балотувався на пост президента України, але не зміг набрати і 1% голосів, після чого пішов в опозицію до Віктора Ющенка. Корчинський тоді виступав проти прагнення зближуватися з ЄС та НАТО і для цього об’єднався з проросійською "Прогресивно-соціалістичною партією" Наталії Вітренко, яка була заборонена в Україні 2022 року.

Разом із Вітренко Корчинський входив до складу вищої ради "Міжнародного євразійського руху", заснованої головним ідеологом "російського світу" Олександром Дугіним.

Після початку подій Революції Гідності Корчинський із представниками "Братства" штурмував Адміністрацію президента, а після початку російської агресії на сході України і до 2016 року брав участь у боях у складі батальйону МВС "Свата Марія". Після 2019 року відкрито критикував президента Володимира Зеленського.

2022 року оголосив про створення батальйону "Братство", який брав участь у боях у Київській області.

Варто зазначити, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вніс Корчинського до списку із шести людей, які його навчали.

"Він навчав мене широті кругозору, нестандартному погляду та риториці, за що я йому, до речі, дуже вдячний", — говорив Арестович в одному з інтерв’ю.

Як повідомлялося раніше, Корчинський розповідав, що на Заході ще існує реальна проблема, яка заважає розв'язати питання з Росією.