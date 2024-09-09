Деньги есть, но в других карманах: получат ли ВСУ выплаты за "боевые" в сентябре

Нардеп рассказал,

Денег в бюджете на боевые выплаты и зарплаты бойцам ВСУ за сентябрь нет. Такое заявление прозвучало из уст первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по бюджету Ивана Крулько в эфире телеканала "Киев24".

Он рассказал, что власти ожидали деэскалации на фронте до этого времени, поэтому расходы на ВСУ в таком объеме не были предусмотрены. "Телеграф" поинтересовался у Ивана Крулько о причинах таких надежд, ведь ситуация на фронте свидетельствует о противоположном.

"У нас на рассмотрении находится проект изменений в бюджет на 2024 год, об увеличении расходной части на 500 миллиардов. И когда у нас проходило обсуждение на комитете, я поинтересовался, почему при планировании бюджета на год необходимые суммы для поддержки Вооруженных Сил не были заложены ", — говорит нардеп.

Законодательную инициативу (т.е. право вносить бюджетные законопроекты) имеет только Кабинет Министров Украины, отмечает Иван Крулько, а не депутаты или министерства. И именно Кабмин подал на рассмотрение бюджет без этой суммы – 500 миллиардов гривен до конца года. "Как нам объяснили, в этом году ожидалась деэскалация, и такая сумма уже не нужна", — отметил он.

На вопрос, видит ли Кабмин, где взять эти средства, Иван Крулько ответил утвердительно: "Есть предложения. Другой вопрос, насколько они реалистичны. Но факт, что все 500 миллиардов эти предложения не закроют". В частности, планируется сократить расходы на обслуживание и погашение государственного долга (115 млрд), перевыполнение доходной части (около 100 млрд), выпуск облигаций (216 млрд), будут поступления от увеличения акцизов на горючее и табак (свыше 12 млрд), принятие изменений в налоговое законодательство (30 млрд), сокращение расходов Министерств (25,5 млрд). Из этого "набегает" почти 500 миллиардов, но некоторые цифры, по мнению Ивана Крулько, несколько "надуты" и нереалистичны.

Относительно того, как быстро поступят эти средства военным, то первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета считает, что задержек не должно быть. Деньги бойцы ВСУ получат вовремя, но при условии, что законопроект проголосуют в ВР и его подпишет Президент.

Ранее "Телеграф" уже писал, что в бюджете есть "дыра" размером в 500 миллиардов. Нардеп Нина Южанина считает, что Правительство допустило серьезную ошибку, а военным и вообще слушать заявления о том, что выплат может не быть, крайне неприятно.