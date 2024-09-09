"Дыра" в 500 миллиардов: "Телеграф" узнал, где найдут деньги для выплат боевых ВСУ

Политики и экономисты рассказали, что происходит

В бюджете Украины отсутствуют средства на выплату зарплат и "боевых" военнослужащим ВСУ с сентября 2024 года. Таким заявлением ошарашил с трибуны Верховной Рады первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

По словам заместителя, это связано с тем, что власти ожидали деэскалацию ситуации на фронте до сентября. Таким образом, расходы на ВСУ должны были уменьшиться, но произошло совсем наоборот. Действительно ли ситуация критическая, и чем теперь закрыть "дыру" в 500 миллиардов, узнавал "Телеграф".

Действительно ли ситуация настолько критична

Народная депутат, член парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная, рассказала, как могло так случиться, что не предусмотрели выплат для военных. Она говорит, что действительно ожидалась деэскалация на фронте. В частности, такие ожидания были не только у правительства, но и у международных партнеров.

"Все расходы, которые закладывались на сектор безопасности и обороны, планировались исходя из этого. Кроме того, следует помнить, что все расходы на оборону финансируются только из внутренних доходов Украины, мы не можем использовать ни копейки международной помощи", — отметила. нардепка.

Также Леся Забуранная напоминает о задержках в оказании пакета международной помощи от США, который, кроме финансовой помощи, имел очень мощный пакет по вооружению. "И пока он не был проголосован, была необходимость тратить собственный бюджет именно на закупку вооружения весной. Это, по словам политика, три ключевые факторы, почему так произошло. Однако никакой "зрады" нет: в ближайшее время комитет предложит Верховной Раде ко второму чтению законопроект о выделении этих 500 миллиардов.

Но где их взять? На этот вопрос "Телеграфу" подробно ответила Нина Южанина, нардепка, политика, заслуженная экономистка Украины.

"Я не доверяю этой версии, что при планировании бюджета на 2024 год были надежды, что будет деэскалация, то есть расходы на оборону будут меньше, чем по факту производились".

По ее словам, это не был четкий бюджет, согласно которому будет жить страна весь 2024 год. Это просто были сводные цифры. Проблема в том, что правительство объединило две несовместимые вещи — увеличение поступлений в налоговый кодекс (ожидаемое увеличение за счет увеличения налогов), и все остальное, что нужно было изменить в законе о бюджете.

По мнению Нины Южаниной, следует переструктурировать расходы внутри действующего закона о государственном бюджете. То есть уменьшить расходы с одних распорядителей и перебросить на другие. И это нужно было сделать отдельно от внесения изменений в Налоговый кодекс.

У Украины есть "в запасе" более 100 миллиардов гривен за счет перевыполнения бюджета разными министерствами, а также другие средства. Если бы эта часть была проголосована сразу и в целом, то мы не слышали бы сейчас никаких заявлений относительно дыры в бюджете. Нина Южанина называет эти высказывания вредными для общества и говорит, что военным очень обидно слышны подобные слова. Поэтому сейчас нужно выполнить ряд решительных действий и перераспределить средства для нормирования ситуации с выплатами для военных.

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