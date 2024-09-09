Гроші є, та в інших кишенях: чи отримають ЗСУ виплати за "бойові" у вересні

Нардеп розповів,

Грошей у бюджеті на бойові виплати та зарплати бійцям ЗСУ за вересень немає. Така заява прозвучала з уст першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Івана Крулька в етері телеканалу "Київ24".

Він розповів, що влада очікувала деескалації на фронті до цього часу, тому витрати на ЗСУ у такому обсязі не були передбачені. "Телеграф" поцікавився в Івана Крулька про причини таких сподівань, адже ситуація на фронті свідчить про зовсім протилежне.

"У нас на розгляді перебуває проєкт змін до бюджету на 2024 рік, про збільшення видаткової частини на 500 мільярдів. І коли в нас відбувалось обговорення на комітеті, я поцікавився, чому під час планування бюджету на рік необхідні суми для підтримки Збройних Сил не були закладені", — каже нардеп.

Законодавчу ініціативу (тобто право вносити бюджетні законопроєкти) має лише Кабінет Міністрів України, зазначає Іван Крулько, а не депутати чи Міністерства. І саме Кабмін подав на розгляд бюджет без цієї суми — 500 мільярдів гривень до кінця року. "Як нам пояснили, цього року очікується деескалація, і такої суми вже не потрібно", — зазначив він.

На запитання, чи Кабмін "бачить", де взяти ці кошти, Іван Крулько відповів ствердно: "Є пропозиції. Інші питання, наскільки вони є реалістичними. Але факт, що всі 500 мільярдів ці пропозиції не закриють". Зокрема, планується скоротити видатки на обслуговування і погашення державного боргу (115 млрд), будуть перевиконання дохідної частини (близько 100 млрд), випуск облігацій (216 млрд), надходження від збільшення акцизів на пальне і тютюн (понад 12 млрд), прийняття змін до податкового законодавства (30 млрд), скорочення видатків Міністерств (25,5 млрд). З цього "набігає" майже 500 мільярдів, але деякі цифри, на думку Івана Крулька, є дещо "надутими" та нереалістичними.

Щодо того, як швидко надійдуть ці кошти військовим, то перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету вважає, що затримок не мало б бути. Гроші бійці ЗСУ отримають вчасно, але за умови, що законопроєкт проголосують у ВР, і його підпише Президент.

Раніше "Телеграф" вже писав, що у бюджеті є "діра" розміром у 500 мільярдів. Нардепка Ніна Южаніна вважає, що Уряд припустився серйозної помилки, а військовим і взагалі слухати заяви щодо того, що виплат може не бути, вкрай неприємно.