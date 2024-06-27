Касается многодетных. Когда могут отказать в отсрочке

Какие документы нужно нести в ТЦК многодетным

После ужесточения мобилизации в Украине немного усложнилась процедура оформления отсрочки для многодетных родителей. Теперь таким гражданам нужно собрать больше документов.

Военный адвокат Анжела Василевская в своем Telegram-канале рассказала, что люди по старой памяти пишут заявления на отсрочку в ТЦК. Однако необходим определенный специфический список бумаг.

Какие документы нужны

Сейчас в порядке 560 в приложении 5 по пункту 3 предусматривается четкий перечень документов, который необходимо подать многодетному отцу вместе с заявлением.

"Обычной человеческой логике этот перечень не присущ", — пишет адвокат.

Какие документы нужны:

свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов :

: свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более);

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с военнообязанным с родителями или

письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго с родителями в их воспитании, или

решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положением статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины,

договор о выплате алиментов на ребенка.

Что говорит адвокат

Адвокат посоветовала перед подачей заявления на отсрочку позаботиться о наличии требуемых документов, а не собранных по собственному усмотрению.

При определенных документах отказ ТЦК и СП в предоставлении отсрочки будет законным.

"До 18.05.24 все было намного проще с производимой отсрочкой — доказываешь что являешься отцом и предоставляешь доказательства уплаты алиментов. И люди, по старой памяти, ну и в целях экономии на консультациях юриста, написали по образцу заявления на отсрочку смелой обращаются в ТЦК и СП за отсрочкой", — пишет адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будут ли по новому закону о мобилизации в Украине призывать на службу аспирантов. В законе прописано, кто имеет право на отсрочку.