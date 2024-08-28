Осенью для нескольких категорий граждан появится отсрочка в "Резерве+": кого это касается

Правила получения брони несколько изменились

Уже осенью некоторые категории украинцев смогут оформлять отсрочку онлайн. Приложение "Резерв+" интегрируется с другими реестрами, чтобы упростить процедуру для студентов дневной формы обучения и многодетных родителей.

Об этом рассказала адвокат Елена Хоменко в эфире Эспрессо. Кроме того, правительство упростило правила получения отсрочки по семейным обстоятельствам.

"Августовские изменения касаются наиболее несогласованного и неурегулированного основания для отсрочки – по семейным обстоятельствам. В частности, это уход за лицами с инвалидностью первой или второй группы – родителями военнообязанного или родителями его жены", — отметила юрист.

Хоменко объясняет, что законодательство устанавливает четкий срок для оформления акта об уходе – 10 дней. Этот срок не может быть продлен. Также важно знать, что комиссия не имеет права требовать дополнительных документов или проводить опрос свидетелей при оформлении этого акта.

По ее словам, теперь военнообязанным не нужно доказывать наличие или отсутствие других лиц, которые могут осуществлять уход за их родителями.

Однако для получения отсрочки по уходу за родителями жены, мужчина должен предоставить документы, подтверждающие неспособность жены самостоятельно обеспечить необходимый уход за ними.

Отсрочка для многодетных родителей

Юрист подчеркивает, что если мужчина имеет троих детей, это не является основанием для отсрочки.

Для подтверждения факта надлежащего содержания и воспитания троих детей необходимо предоставить документы, свидетельствующие о их финансовой поддержке. Это могут быть договоры о содержании, решение суда об определении места жительства детей, квитанции об уплате алиментов и другие документы , подтверждающие отцовство, говорит Хоменко.

"Что касается усыновленных детей, то достаточно иметь решение суда об усыновлении, которое вступило в силу. Не нужно доносить дополнительные документы в виде измененных свидетельств о рождении данного ребенка", — добавила она.

Отсрочка для студентов

Адвокат говорит, что многие студенты сталкиваются с трудностями при оформлении отсрочки от мобилизации. Основная проблема связана с получением справки Единой государственной электронной базы по вопросам образования, которая обязательна для всех студентов, желающих отсрочить призыв.

Из-за превышения лицензионного объема студентов в некоторых университетах возникли проблемы с получением справки ЕГЕБО. Теперь студенты, которые учатся на втором или третьем курсах дневной формы обучения, не имеют возможности получить эту справку, чтобы должным образом подать документы на отсрочку.

По словам Хоменко, отсрочка для вышеупомянутых категорий граждан дается на 90 дней (общий срок введения военного положения).

"Осенью мы ждем изменений в отношении студентов и, возможно, других категорий, которые будут автоматически подключены к системе Резерв+", — добавила она.

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