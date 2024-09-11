Великобритания передавала Украине списанную технику и снаряжение, — СМИ

Но это не значит, что они не пригодны для употребления

Национальная аудиторская служба Великобритании обнародовала отчет о военной помощи, предоставленной Украине. Документ раскрывает детали о характере и объемах поддержки, которые Лондон предоставил Киеву с начала полномасштабного вторжения России.

Аудиторы проанализировали как финансовые аспекты, так и практическую ценность передаваемого оборудования. Об этом подробно рассказывает Financial Times.

Великобритания передавала Украине списанную технику и снаряжение

Британское Министерство обороны передавало Украине военное снаряжение, нуждающееся в утилизации или замене. Несмотря на это, она имела непосредственную военную ценность для украинских вооруженных сил.

Среди переданного оборудования – 17 тысяч пар армейских ботинок с почти истекшим сроком годности. При отсутствии войны в Украине эта обувь оказалась бы на свалке.

В 2023 году Великобритания отправила Украине 14 танков Challenger 2. Их балансовая стоимость составила всего 17 миллионов фунтов стерлингов, хотя в конце 1990-х они стоили 47 миллионов.

Общая балансовая стоимость переданного Украине оборудования составляет 171,5 миллионов фунтов стерлингов. При этом ориентировочная стоимость его замены достигает 2,7 миллиарда фунтов.

Британское правительство потратило дополнительно 2,4 миллиарда фунтов на закупку нового оборудования для Украины. Еще 500 миллионов фунтов были внесены в международный фонд поддержки.

Великобритания стала третьим по объему поставщиком военной помощи Украине после США и Германии. Общая сумма британской поддержки составила 7,8 млрд фунтов стерлингов. Лондон обязался продолжать оказывать Киеву военную помощь в размере 3 млрд фунтов ежегодно. Кроме материальной помощи, Великобритания провела базовую подготовку более 42 тысяч украинских новобранцев.

Недавно появилась информация о том, что Британия намерена передать сотни дополнительных ракет ПВО, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и бронетехнику. Общая сумма – более 780 млн долларов.

Но это не единственная страна, предоставившая Украине старое оборудование. Другие западные союзники также поделились с Киевом техникой, нуждавшейся в списании.

Ранее "Телеграф" писал, что будет с деньгами в помощь Украине, которые могут "сгореть". В Пентагоне ответили.