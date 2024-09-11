Британія передавала Україні списану техніку та спорядження, - ЗМІ

Та це не означає, що вони не придатні для вжитку

Національна аудиторська служба Великої Британії оприлюднила звіт щодо військової допомоги, наданої Україні. Документ розкриває деталі про характер та обсяги підтримки, яку Лондон надав Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Аудитори проаналізували як фінансові аспекти, так і практичну цінність переданого обладнання. Про це детально розповідає Financial Times.

Британія передавала Україні списану техніку та спорядження

Британське Міністерство оборони передавало Україні військового спорядження, яке потребувало утилізації або заміни. Попри це, воно мало безпосередню військову цінність для українських збройних сил.

Серед переданого обладнання — 17 тисяч пар армійських черевиків з майже вичерпаним терміном придатності. За відсутності війни в Україні це взуття опинилося б на звалищі.

У 2023 році Велика Британія відправила Україні 14 танків Challenger 2. Їхня балансова вартість склала лише 17 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча наприкінці 1990-х років вони коштували 47 мільйонів.

Загальна балансова вартість переданого Україні обладнання становить 171,5 мільйона фунтів стерлінгів. Водночас орієнтовна вартість його заміни сягає 2,7 мільярда фунтів.

Британський уряд витратив додатково 2,4 мільярда фунтів на закупівлю нового обладнання для України. Ще 500 мільйонів фунтів було внесено до міжнародного фонду підтримки.

Велика Британія стала третім за обсягами постачальником військової допомоги Україні після США та Німеччини. Загальна сума британської підтримки склала 7,8 мільярда фунтів стерлінгів. Лондон зобов'язався продовжувати надавати Києву військову допомогу в розмірі 3 мільярди фунтів щорічно. Окрім матеріальної допомоги, Велика Британія провела базову підготовку для понад 42 тисяч українських новобранців.

Нещодавно також з'явилась інформація про те, що Британія має намір передати сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і бронетехніку. Загальна сума — понад 780 млн доларів.

Та це не єдина країна, яка надала Україні старе обладнання. Інші західні союзники також поділились з Києвом технікою, що потребувала списання.

Раніше "Телеграф" писав, що буде з грошами на допомогу Україні, які можуть "згоріти". В Пентагоні дали відповідь.