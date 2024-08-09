Ракеты для HIMARS, патроны и не только: США объявили о новом пакете помощи Украине
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В Пентагоне подробно рассказали, что вошло в новый пакет помощи
США выделили новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов. В него вошли артиллерийские снаряды, ракеты и другое вооружение.
Об этом сообщили в Минобороны США 9 августа. Это уже 63 транш помощи американского правительства Силам обороны Украины.
"Этот пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая: возможности противовоздушной обороны; многоцелевые радары для обнаружения и противодействия артиллерии противника; и противотанковое оружие", — сказано в сообщении.
Пакет включает в себя:
- ракеты Stinger;
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- многоцелевые радары;
- ракеты с трубчатым пуском, оптическим слежением и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
- высокомобильные многоцелевые колесные автомобили скорой помощи (HMMWV);
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- подрывное оборудование и боеприпасы;
- оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры; а также
- запасные части и вспомогательное оборудование.
Напомним, что предыдущий пакет помощи Байден выделил Украине 29 июля текущего года на 200 млн долларов. А перед этим президент США Джо Байден во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон объявил о военной помощи на 225 млн долларов.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что Германия также выделила Украине военную помощь. В пакет вошли танки "Leopard 1A1", ЗРК IRIS-T и реактивные артиллерийские системы HIMARS.