Ракеты для HIMARS, патроны и не только: США объявили о новом пакете помощи Украине

В Пентагоне подробно рассказали, что вошло в новый пакет помощи

США выделили новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов. В него вошли артиллерийские снаряды, ракеты и другое вооружение.

Об этом сообщили в Минобороны США 9 августа. Это уже 63 транш помощи американского правительства Силам обороны Украины.

"Этот пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая: возможности противовоздушной обороны; многоцелевые радары для обнаружения и противодействия артиллерии противника; и противотанковое оружие", — сказано в сообщении.

Пакет включает в себя:

ракеты Stinger;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

многоцелевые радары;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим слежением и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

высокомобильные многоцелевые колесные автомобили скорой помощи (HMMWV);

боеприпасы для стрелкового оружия;

подрывное оборудование и боеприпасы;

оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры; а также

запасные части и вспомогательное оборудование.

Напомним, что предыдущий пакет помощи Байден выделил Украине 29 июля текущего года на 200 млн долларов. А перед этим президент США Джо Байден во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон объявил о военной помощи на 225 млн долларов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Германия также выделила Украине военную помощь. В пакет вошли танки "Leopard 1A1", ЗРК IRIS-T и реактивные артиллерийские системы HIMARS.