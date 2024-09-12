Россия била по нашим городам "украинскими" шахедами: как это могло произойти

Чипы и самые разные приборы, бензиновые двигатели, которые нужны для сборки дрона – это специфическая категория товара и в этом главный нюанс

Дальнейшее приобретение комплектующих для сборки иранских или российских дронов "Шахед" будет продолжаться без каких-либо проблем. А в первых комплектациях этих дронов и вовсе были украинские элементы электрического обеспечения.

Об этом в эфире канала "Ми-Україна" сказал военный эксперт Петр Черник. Он объяснил, что такие комплектующие относятся к специфической группе товаров, которую нельзя напрямую связать с войной.

"В первых комплектациях "шахедов" были даже украинские элементы электрического обеспечения. Да, это не тайна. Почему? Эти чипы и самые разные приборы, бензиновые двигатели – это специфическая категория товара, которую трудно привязать напрямую к войне. Если взрывчатка, алюминиевая пудра, пыль – понятно что это. Так что в части микроэлектроники нет никаких проблем с покупкой", — сказал Черник.

Эксперт добавил, что, например, Иран размещает заказ на микроэлектронику для бытовой техники где-то на островах Науру, далее те разместили на Каймановых островах, далее — Боливия, Перу, Мексика и так доходит до Америки.

"Американская фирма Deal McIntosh или другие, они же не продают иранцам и они не смотрят на эту длинную цепочку. Они смотрят на главного партнера. И пошло все в обратном направлении и пришло в Иран. А кто запретит Ирану микроэлектронику, которую они по документам купили для бытовой техники, использовать в военной технике или передать россиянам? Никто. Это невозможно. Планета Земля почти на 100% живет в режиме капитализма. Все покупается и все продается", — отметил Черник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине сбивали черные "Шахеды", которыми враг атаковал Киев и Харьков. Как выяснилось, в них содержались иностранные компоненты. Речь идет о деталях, которые производят в Китае, Швейцарии и Соединенных Штатах Америки.