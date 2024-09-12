В Покровске будут проблемы с логистикой и водой из-за уничтоженного РФ моста

Россияне в очередной раз совершают военные преступления

Перебитый водопровод в Покровске и разрушенный мост из Мирнограда к нему будут иметь большие последствия и для гражданского населения, и для военных. Это порождает логистические и эпидемиологические проблемы и является нарушением норм ведения войны.

Об этом "Телеграфу" в комментарии рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, без водоснабжения в городе возникнет много проблем, ведь не будет ни технической, ни питьевой воды, что критично для человека.

"Отсутствие питьевой и технической воды создает проблемы для города с населением в 24 тысячи, который там, к сожалению, до сих пор остается. Основные проблемы — возможность возникновения эпидемиологических заболеваний, их распространение не только по Покровску, но соответственно по другим территориям", — говорит Снегирев.

По его словам, уничтожение водоснабжения — это нарушение правил, норм введения войны и соответственно военное преступление. То есть фактически армия РФ обрекает гражданское население на гибель, потому что без воды человек не так долго может жить.

"В условиях активного характера боевых действий, ведь от Покровска до фронта где-то 8 километров, город находится под огневым контролем россиян. Речь, даже не только о ствольном оружии, но и о реактивной артиллерии. Ведь уже и минометами дотягиваются до Покровска", — объясняет Снегирев.

Карта боевых действий по состоянию на 12 сентября

Он отмечает, что сейчас Покровск должен снабжаться привозной водой, то есть администрация должна обеспечить население технической и питьевой водой. Однако эта возможность достаточно ограничена из-за регулярных российских обстрелов.

Но отсутствие воды в городе и значительное влияние на эпидемиологическую ситуацию, которая будет ухудшаться. По словам Снегирева, проблема водоснабжения для гражданских ничем не отличается от проблем для военных.

Относительно уничтоженного моста Мирноград — Покровск

"Это, в первую очередь, локационная и логистическая проблема для вывоза местного населения, раненых, подвоза гуманитарных грузов. Это соответственно и уменьшение возможностей для ВСУ по проведению ротации личного состава, подвозу БК, вывозу раненых", — объясняет эксперт.

По его словам, это основные вызовы, которые сейчас появились. Они могут отразиться на скорости перекидывания резервов, подвозе БК и т.д. То есть сейчас возник комплекс вопросов, влекущий на ухудшение логистики.

Заметим, что от Мирнограда до Покровска идет два моста, один из них россияне разрушили недавно. Фото в сети появились 12 сентября.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ рассказали, как удалось приостановить наступление россиян под Покровском.