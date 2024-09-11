ВСУ попытались прорваться на новом участке в Курской области: что известно (карта)

Информацию официально не подтвержают

ВСУ предприняли попытку прорыва на новом участке в Курской области. Эти действия стали ответом на недеавнее контрнаступление россиян в Глушковском районе.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на российские медиа. Украинские военнослужащие штурмуют сразу два населенных пункта на Курщине.

По неподтвержденной информации, ВСУ в Курской области предприняли попытку прорыва в Глушковском районе, который ранее стал целью для контрнаступления россиян.

Сообщается о том, что украинские военные попытались зайти в приграничную деревню Медвежье. Другие же российские Telegram-каналы запостили информацию о попытке штурма украинскими частями населенного пункта Новый путь, который находится немного западнее Медвежьего.

Официально данную информацию не комментируют ни украинские, ни российские представители.

Ранее паблик Deep State потвердил, что войска РФ начали активные штурмовые действия в Курской области. Они переправили бронетехнику через Сейм, а затем через более мелкие реки.

Отмечается, что еще один удар произошел с недавно потерянного Коренево на Снагость.

Это атаки с западной стороны укранского плацдарма в Курской области — со стороны Глушковского района. Ранее россияне заявляли о захвате там еще шести населенных пунктов.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина многого достигла во время своего наступления в Курской области России. Однако, по его словам, сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Министерстве иностранных дел Украины назвали основные цели операции в Курской области. В Министерстве иностранных дел объяснили, что на самом деле эта военная операция имеет несколько стратегических целей, среди которых – усиление позиций Украины и создание давления на агрессора.