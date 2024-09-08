Посвятил жизнь борьбе с захватчиками: погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник

В ДТП также погибла его жена

Советник министра стратегической промышленности Ярослав Олейник "Локи" погиб в ДТП. Вместе с ним также погибла его жена Нина.

Об этом сообщила заместитель министра стратегической промышленности Анна Гвоздяр в Facebook. Церемония прощания пройдет во вторник в 12:00 в Михайловском соборе Киева.

"Ярослав был искренним и веселым человеком, посвятившим все свое – к сожалению, очень недолгое – жизнь борьбе с врагом. Это большая потеря для всех нас. Для меня Локи стал первым коллегой в Министерстве. Он многому научил меня, а я – его", — сообщила Гвоздяр.

Как известно, Олейник до работы в Минстратегпроме работал в фонде "Вернись живым", где занимался развитием украинской отрасли беспилотников. Там он обучал пилотов и помогал им развивать свои навыки. После этого он перешел в правительство, где занялся развитием беспилотных систем, пытаясь изменить этот сегмент.

В октябре 2023 года Олейник давал интервью "Телеграфу", в котором рассказывал о том, что происходит с разработкой украинских БПЛА, какие с этим проблемы и какие перспективы.