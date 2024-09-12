У Києві прощаються із сином Головного рабина України (відео)

Прощання відбувається у Центральній синагозі столиці

У четвер, 12 вересня, у Києві прощаються з Матьягу (Антоном) Самборським, який є сином головного рабина України Моше Реувен Асмана. Він загинув на фронті, боронячи Україну.

Про це повідомляє "Телеграф". Наш кореспондент побував на прощальній церемонії.

Прощання відбувається у Центральній синагозі Києва. Далі буде організовано кортеж для поховання на єврейському цвинтарі.

Коротко про Матьягу Самборського

2002 року 11-річний Антон був усиновлений сім’єю Асмана. Хлопчику дали єврейське ім’я Мататьягу (Мотя) на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв проти імперії загарбників понад 2200 років тому – які стали основою свята Хануки.

Матьягу був одружений і в травні цього року у нього народилася дитина. Проте за тиждень після народження його призвали до армії.

Після курсу молодого бійця парубка відправили на передову.

11 вересня головний рабин України повідомив про смерть сина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про трагічну смерть радника голови Мінстратегпрому Ярослава Олійника. Він присвятив своє життя боротьбі з російськими окупантами.