Оккупанты продвинулись на важном направлении: какая сейчас ситуация на фронте (карта боев)

За последние сутки наибольшее количество сражений произошло на Покровском и Кураховском направлениях

Российским оккупантам удалось продвинуться сразу возле нескольких населенных пунктов. При этом захватчики продолжают пытаться штурмовать позиции украинских защитников.

Информация о новом продвижении врага была опубликована в Telegram-канале DeepState. Там же добавили обновленную карту боев на востоке Украины.

"Враг продвинулся возле Колесниковки, Екатериновки, Водяного, Угледара, в Спорном и Украинске. Уточнена ситуация в Кременной", — говорится в сообщении.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что с начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Наибольшее количество сражений произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 34 раза атаковал в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецкого, Гродовки, Новогродовки и Мариновки. Наши защитники отразили 31 штурм, три боестолкновения еще продолжаются.

На Времевском направлении противник пытался восемь раз вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Екатериновки и Макаровки. Сейчас еще продолжаются пять атак захватчиков.

На Кураховском направлении враг тоже предпринял 34 попытки прорвать нашу оборону вблизи Желанного Второго, Украинского, Селидового, Долиновки, Георгиевки, Екатериновки и Константиновки. Двадцать семь боеприкосновений завершено, еще семь — до сих пор продолжаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты продвинулись в сторону Покровска. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , для местных жителей ситуация ужасающая и единственный верный выход — эвакуация.