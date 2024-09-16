Окупанти просунулися на важливому напрямі: яка зараз ситуація на фронті (карта боїв)

За останню добу найбільша битва відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

Російським окупантам вдалося просунутися одразу біля кількох населених пунктів. При цьому загарбники продовжують намагатись штурмувати позиції українських захисників.

Інформація про новий поступ ворога була опублікована в Telegram-каналі DeepState. Також додали оновлену карту боїв на сході України.

"Ворог просунувся біля Колесниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українці. Уточнено ситуацію в Кремінній ", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що з початку цієї доби сталося 137 бойових зіткнень. Найбільша кількість битв сталася на Покровському та Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку з початку цієї доби противник 34 рази атакував у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецького, Гродівки, Новогродівки та Маринівки. Наші захисники відобразили 31 штурм, три бойові зіткнення ще тривають.

На Времєвському напрямку противник намагався вісім разів витіснити наші підрозділи із меж оборони біля Водяного, Катеринівки та Макарівки. Наразі ще тривають п’ять атак загарбників.

На Курахівському напрямку ворог теж зробив 34 спроби прорвати нашу оборону поблизу Желанного Другого, Українського, Селидового, Долинівки, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Двадцять сім бойових зіткнень завершено, ще сім — досі тривають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти просунулися у бік Покровська. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, для місцевих жителів ситуація жахлива і єдиний вірний вихід – евакуація.