Украинские воины показывают новые успехи

Украинские военные продвинулись в Глушковском районе Курской области РФ в ходе возможного нового наступления. При этом, им удалось занять сразу несколько сел.

Информацию о новой наступательной операции ранее сообщали сами украинские защитники, а в свежем отчете Института изучения войны говорится, что воины продвинулись в полях к югу от Теткино и к северу от Суджи и захватили несколько сел.

Отмечается, что геолокационные кадры от 13 сентября показывают, что украинские силы действуют в Веселом (к юго-западу от Глушково). Один из российских "военкоров" утверждал, что ВСУ захватили этот населенный пункт.

Также российские источники утверждали, что ВСУ продвинулись к западу от Медвежьего (к юго-западу от Глушково) и в полях к югу от Теткино (примерно в 25 км к юго-западу от Глушково) вдоль границы с Сумской областью.

13 и 14 сентября наступательные действия ВСУ были вблизи Медвежьего, Веселого, Обуховки (непосредственно к югу от Веселого) и Нового Пути (к югу от Веселого).

В то же время украинские воины продолжали продвигаться к северу от Суджи на фоне наступательной операции. Российский военный блогер также утверждал, что украинские силы захватили Черкасское Поречное (к северу от Суджи).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские захватчики продолжают атаковать про всему украинскому выступлении в Курской области продвигаться вглубь.