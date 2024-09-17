Последствия оказались катастрофическими: WSJ подсчитал потери Украины и России за время войны

Последствия войны для демографической ситуации в Украине оказались катастрофическими

В войне России против Украины за 2 с половиной года погибло и пострадало уже почти миллион человек. Она стала крупнейшим вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

The Wall Street Journal провел подробный анализ потерь обеих сторон за этот период. Издание приводит цифры погибших и раненых, которые могут шокировать.

Согласно исследованию The Wall Street Journal, количество погибших и раненых украинцев и россиян за два с половиной года войны приближается к миллиону человек. В частности, украинская сторона в начале года оценивала собственные потери в 80 000 погибших и около 400 000 раненых. Эти данные остаются конфиденциальными и могут быть неполными из-за сложности подсчета в условиях активных боевых действий.

Относительно российских потерь оценки западных разведывательных служб указывают на примерно 200 000 погибших и 400 000 раненых. Эти цифры значительно превышают официальные данные, предоставляемые российскими властями.

Относительно жертв среди гражданского населения, только во время захвата города Мариуполя российскими войсками погибло более 8 000 мирных жителей. Однако точное количество установить сложно.

Издание отмечает, что одним из мотивов российского вторжения в 2022 году была попытка Кремля решить демографические проблемы России за счет Украины. Путин стремился увеличить численность населения России, поглотив украинцев. Для этого на оккупированных территориях развернулась масштабная кампания русификации.

Последствия войны для демографии Украины оказались катастрофическими. По оценкам экспертов, страна потеряла по меньшей мере 10 миллионов человек за последнее десятилетие, учитывая беженцев (около 6 млн. человек) и жителей оккупированных территорий. Если в 2001 году в Украине проживало 48 миллионов человек, то в начале 2022 эта цифра сократилась до 40 миллионов. Захват новых территорий Россией привел к тому, что под контролем украинской власти осталось всего 25-27 миллионов граждан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский озвучил потери России в Курской области. За 1 месяц операции РФ потеряла6 тысяч солдат убиты и ранены в месяц.