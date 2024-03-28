Опасность близка: в Чехии назвали Россию самой большой угрозой со времен Второй мировой

Гражданам Чехии не следует воспринимать войну в Украине как далекое от них

Сейчас ситуация с безопасностью в мире самая серьезная со времен Второй мировой войны. Причина этого – агрессивное поведение российского террористического режима, развязавшего войну против Украины.

Об этом заявил глава чешской Службы информации и безопасности Михал Куделка, пишет издание České noviny. По его словам, страны мира должны быть готовы к новым рискам.

Кроме того, отметил он, гражданам Чехии не следует воспринимать войну в Украине как нечто далекое от них. Если Украина не сможет отбиться от российских террористов, придет черед других стран Европы и чехи почувствуют на себе все, что испытывают сейчас украинцы.

"То, что российские солдаты делают в Украине или палестинские террористы в Израиле, они бы сделали и здесь без жалости. Агрессивная Российская Федерация представляет большую угрозу для демократических стран Европы, в частности для Чехии", — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, Чехия закупила около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые начнут передавать украинской армии в ближайшее время, но будут поставляться в течение всего года. Кроме того, по чешской инициативе возможно приобретение еще 700 тысяч боеприпасов из стран за пределами НАТО.

Также Чехия, которая согласилась помочь Украине решить снарядный голод и уже объявила о поставках 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, может расширить программу помощи. Тем самым ВСУ могут получить от этой европейской страны примерно вдвое больше снарядов.