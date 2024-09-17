Наслідки виявились катастрофічними: WSJ підрахував втрати України та Росії за час війни

Наслідки війни для демографічної ситуації в Україні виявилися катастрофічними

У війні Росії проти України за 2 з половиною роки загинуло та постраждало уже майже мільйон осіб. Вона стала найбільшим збройним конфліктом у Європі з часів Другої світової війни.

The Wall Street Journal провів детальний аналіз втрат обох сторін за цей період. Видання наводить цифри загиблих та поранених, які можуть шокувати.

Згідно з дослідженням The Wall Street Journal, кількість загиблих та поранених українців і росіян за два з половиною роки війни наближається до мільйона осіб. Зокрема, українська сторона на початку року оцінювала власні втрати у 80 000 загиблих військових та близько 400 000 поранених. Та ці дані залишаються конфіденційними і можуть бути неповними через складність підрахунку в умовах активних бойових дій.

Щодо російських втрат, оцінки західних розвідувальних служб вказують на приблизно 200 000 загиблих та 400 000 поранених. Ці цифри значно перевищують офіційні дані, які надає російська влада.

Щодо жертв серед цивільного населення, то лише під час захоплення міста Маріуполя російськими військами загинуло понад 8 000 мирних жителів. Проте точну кількість встановити складно.

Видання зазначає, що одним з мотивів російського вторгнення 2022 року була спроба Кремля розв'язати демографічні проблеми Росії за рахунок України. Путін прагнув збільшити чисельність населення Росії, поглинувши українців. Для цього на окупованих територіях розгорнулася масштабна кампанія русифікації.

Наслідки війни для демографії України виявилися катастрофічними. За оцінками експертів, країна втратила щонайменше 10 мільйонів людей за останнє десятиліття, враховуючи біженців (близько 6 млн осіб) та жителів окупованих територій. Якщо у 2001 році в Україні проживало 48 мільйонів осіб, то на початку 2022 року ця цифра скоротилася до 40 мільйонів. Захоплення нових територій Росією призвело до того, що під контролем української влади залишилося лише 25-27 мільйонів громадян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський озвучив втрати Росії у Курській області. За 1 місяць операції РФ втратила 6 тисяч солдатів убитими та пораненими за місяць.