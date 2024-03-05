Единогласно: В Раде поддержали важный законопроект по УПЦ МП в Украине

Будет постепенное прекращение деятельности русских церквей

Комитет Верховной Рады единогласно поддержал законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. То есть, может быть ограничена деятельность УПЦ МП в Украине.

Об этом сообщил член Комитета Владимир Вятрович. Комитет Рады поддержал законопроект №8371.

Депутат отметил, что текст законопроекта, который 5 марта поддержали, отличается от правительственного варианта, который был в первом чтении. Он стал более содержательным и сильным, по мнению Вятровича.

Согласно законопроекту №8371, прекращение деятельности российских церквей будет иметь четкую процедуру. Она будет включать в себя исследование, предписание о выполнении закона и судебный запрет.

Таким образом, УПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество, а переход общин в Православную церковь Украины будет значительно упрощен, добавил депутат.

"Теперь — решение за Верховной Радой, которая должна проголосовать за законопроект во втором чтении", — сказал Вятрович.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Слуге народа" назвали минусы и плюсы сокращения выплат ВПЛ.