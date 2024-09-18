В случае нарушения разрешений никто на Западе заступаться за Киев не станет

Украине не следует использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по территории России без разрешения Соединенных Штатов, чтобы не испортить отношения со своими ключевыми партнерами на Западе. И хотя для многих в Киеве запрет выглядит непонятным и неприемлемым, мы должны взглянуть на ситуацию с другой точки зрения.

Об этом бывший сотрудник СБ Украины и консультант Комитета ВР Украины по национальной безопасности и обороне Иван Ступак рассказал "Телеграфу".

— Украина давно просит разрешение просто бить по территории РФ. Затем мы "перезагрузили" [просьбу на] это разрешение в таком направлении: "О’кей, не нужно нам общее разрешение — вот перечень из 200 целей (командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск. — Ред.), давайте по ним бить". И после того, как этот перечень появился, ситуация с разрешением начала двигаться как-то активнее, — говорит он.

По словам военного эксперта, когда появился конкретный перечень целей, американцы стали вести себя иначе.

— Говорят: "Ну-ну-ну, что там у вас, покажите…" Берут маркер и начинают: "Вот мы вычеркиваем, это лажа какая-то, что вы здесь написали? Это под вопросом, там кружочек на потом, это голосуем, а это — не голосуем". Т.е., есть хотя бы предмет для дискуссии: нам не отказывают, но пока и не согласовывают, — продолжает консультант оборонного комитета Рады.

— А если отстреляться [по территории России] и "включить дурачка", то этот "дурачок" нам может дорого стоить. Например, Соединенные Штаты могут обидеться и сказать: "Ах, да? Вы ненадежный партнер. Мы не можем вам доверять". Помощь тормозится, за выделение денег могут не проголосовать, – предположил Иван Ступак.

О’кей, этими "атакамсами" мы уничтожили, например, 10 российских самолетов. Вс', ATACAMS больше нет, другая помощь тормозится, у нас начинаются дипломатические трудности со США. А поскольку Соединенные Штаты являются ключевым партнером для Великобритании, то Лондон не станет спорить и портить отношения с Вашингтоном. А будет ждать политического согласия [на удары по территории России].

Потому что Украина — это Украина… Да, жаль, что гибнут люди, но если поссориться с Соединенными Штатами, то никаких F-35 или иного вооружения и технологий можно долго не получить. Зачем Лондону такие плохие отношения из-за Украины? – резюмировал военный эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия вывела 90% самолетов за пределы действия ATACMS.