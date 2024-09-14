Что вошло в список целей Украины для ударов вглубь РФ: СМИ выяснили

ATACMS хотели бить по аэродромам

Список целей на территории РФ, которые Украина планирует поразить дальнобойным оружием, передали в США и Великобританию. Наше государство планирует наносить удары ATACMS, британскими Storm Shadow и французским SCALP.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Точные сроки передачи списка не называются, но среди целей — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Сначала Украина хотела использовать для ударов по аэродромам РФ ракеты ATACMS, однако Пентагон это не поддержал. Там заявили, что удары ATACMS по этим целям не возможны, ведь они находятся вне зоны досягаемости этих ракет. Потому что недавно Россия передислоцировала где-то 90% своих военных самолетов.

В то же время Великобритания ожидает одобрения от США использования своего оружия Украиной для ударов вглубь территории РФ. Если это решение будет принято, то в РФ начнут летать Storm Shadow.

К тому же Франция рассматривает возможность усиления позиции Украины в войне таким образом, но страна будет принимать решения по этому вопросу самостоятельно.

Несмотря на заявления Лондона и Парижа, американские чиновники, по словам источника, до сих пор скептически настроены по поводу перспектив ударов оружием США. Они продолжают подчеркивать, что Украина и так использует дроны для этих целей вглубь российской территории. А западные ракеты "очень дорогие и их количество ограничено, чтобы изменить динамику боев", то есть их применение для этого нецелесообразно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России разрешение ударов по их территории дальнобойным оружием будут считать "прямым участием НАТО" в войне.