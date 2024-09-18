"Включити дурника" не вийде? Чому Україні не варто бити ATACMS вглиб Росії без дозволу США

У разі порушення дозволів ніхто на Заході заступатися за Київ не стане

Україні не варто використовувати далекобійні американські ракети ATACMS для ударів по території Росії без дозволу Сполучених Штатів, щоб не зіпсувати взаємини зі своїми ключовими партнерами на Заході. І хоча для багатьох у Києві заборона виглядає незрозумілою і неприйнятною, ми маємо глянути на ситуацію з іншої точки зору.

Про це колишній співробітник СБ України та консультант Комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак розповів "Телеграфу"

— Україна давно просить дозвіл просто бити по території РФ. Потім ми "перезавантажили" [прохання на] цей дозвіл у такому напрямку: "О’кей, не потрібен нам загальний дозвіл — ось перелік з 200 цілей (командні пункти, склади палива та зброї, місця зосередження військ. — Ред.), давайте по них бити". І після того, як цей перелік з'явився, ситуація з наданням дозволу почала рухатися якось активніше, — каже він.

За словами військового експерта, коли з'явився конкретний перелік цілей, американці стали поводитися інакше.

— Кажуть: "Ну-ну-ну, що там у вас, покажіть…" Беруть маркер і починають: "Оце ми викреслюємо, це лажа якась, що ви тут написали? Це під питанням, там кружечок на потім, це голосуємо, а це — не голосуємо". Тобто є хоча б предмет для дискусії: нам не відмовляють, але поки що і не погоджують, — продовжує консультант оборонного комітету Ради.

— А якщо відстрілятися [по території Росії] і "включити дурника", то цей "дурник" нам може дорого коштувати. Наприклад, Сполучені Штати можуть образитися і сказати: "Ах, так? Ви — ненадійний партнер. Ми не можемо вам довіряти". Допомога гальмується, за виділення грошей можуть не проголосувати, — припустив Іван Ступак.

О’кей, цими "атакамсами" ми знищили, наприклад, 10 російських літаків. Все, ATACAMS більше нема, інша допомога гальмується, у нас починаються дипломатичні труднощі зі США. А оскільки Сполучені Штати є ключовим партнером для Великої Британії, то Лондон не стане сперечатися і псувати стосунки з Вашингтоном. А буде чекати на політичну згоду [на удари по території Росії].

Бо Україна — то Україна… Так, шкода, що гинуть люди, але якщо посваритися зі Сполученими Штатами, то ніяких F-35 чи іншого озброєння й технологій можна тривалий час не отримати. Навіщо Лондону такі погані стосунки через Україну? — резюмував військовий експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія вивела до 90% літаків за межі дії ATACMS.