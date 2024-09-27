Украина уже почти два месяца с F-16: что изменилось за это время

Эксперт по авиации и ПВО Анатолий Храпчинский и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделали выводы

Первые американские истребители F-16 прибыли в Украину в конце июля 2024 года. Совсем скоро будет два месяца, как самолеты служат нашему государству, однако пока этого срока пока мало, но эффективность их использования уже заметна.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил эксперт по авиации и ПВО Анатолий Храпчинский и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Они рассказали, есть ли через два месяца результат работы на истребителях F-16.

Закрыли воздух над Украиной и станут защитой в прифронтовой зоне

По словам Анатолия Храпчинского, двух месяцев пока мало, чтобы можно было делать какие-то выводы. Однако некоторые изменения в тактике применения боевой авиации со стороны ВС ВСУ можно заметить: F-16 "закрыли воздух" над Украиной, в то время как наши МиГи и Су смогли работать непосредственно на территории Курской области РФ, уничтожая мосты через реку Сейм.

Он говорит, что при поступлении новой партии F-16 Воздушные силы смогут работать в прифронтовой зоне. Это позволит уничтожать вражеские самолеты-носители КАБов.

Тем временем Украине нужно добиваться скорейшей передачи нам американских высокоточных крылатых ракет класса "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM с операционной дальностью 360 км (и даже до 980 км (JASSM-ER) или 1900 км (JASSM-XR)). А также дополнительных франко-британских авиационных крылатых ракет класса "воздух-поверхность" Storm Shadow/SCALP EG с операционной дальностью 300-560 км. Также немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенных для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей TAURUS, операционная дальность которых составляет более 500 км (по некоторым данным — до 2000 км).

Это позволило бы Силам обороны не только уничтожать враждебные цели в оккупированном Крыму, но и атаковать 53-й состав Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в поселке Юганец под Нижним Новгородом (в 750 км от территории Украины), где хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов, включая баллистические ракеты.

F-16 борются с "ножиком", без длинной "палки"

По словам Игоря Романенко, F-16 — это достаточно старая модель, но вопрос о том, какое было предоставлено оружие. Были два типа ракет "воздух-воздух": старые американские AIM-9 Sidewinder с дальностью в несколько десятков километров и AIM-120 AMRAAM с дальностью до 105 километров. Путем такового орудия можно вести воздушные бои по ликвидированию крылатых ракет и беспилотных ударных аппаратов. Нужно ли нам это? Безусловно, нужно.

С учетом того, что враг активно использует "Шахеды", боражирующие боеприпасы и беспилотные аппараты — эти боеприпасы нужно применять. Но лет полтора у нас есть большие проблемы с российскими управляемыми бомбами. С ними нужно бороться, уничтожая их составы и аэродромы с их носителями. Для этого есть крылатые авиабомбы JSOW (AGM-154 Joint Stand-off Weapon. – Ред.), которые нам пока не дали. Президент Америки два месяца думал, но теперь в пакете военной помощи в 375 млн дол включены и эти ракеты.

Нам нужно улучшение вооружения F-16, чтобы наши ракеты могли эффективно работать на расстояниях более 110 километров и противопоставить российской ракете Р-37 с дальностью 300 километров, стоящей на истребителях МиГ-31, Су-30, Су-35. Иначе мы выходим с ножом против шпаги, а это очень тяжелое противостояние.

Кроме того, нужно формировать систему воздушной разведки и управления за счет шведских самолетов (речь идет о Saab 340 AEW&C с платформой ASC 890, Airborne Surveillance and Control. — Ред.). Возможно, договариваться с поляками, у которых тоже два самолета (Польша приобрела в Швеции два самолета радиолокационного дозора Saab 340 AEW. — Ред.), чтобы сформировать систему управления и значительно улучшить эффективность применения наших старых американских самолетов со старыми американскими ракетами.

Отвечая на вопрос об эффективности использования F-16, Романенко говорит, что они пока борются с беспилотными средствами воздушного нападения — крылатыми ракетами и БПЛА — и достаточно эффективны.

— Пусть с "ножиком", без длинной "палки", но это нам нужно или нет? Нужно. Но нам нужно еще больше, — подчеркнул он.

Коснувшись темы гибели пилота F-16 Алексея Меся ("Мунфиша") 26 августа, сбившего в воздушном бою три крылатые ракеты и дрон, генерал Романенко заметил, что боевой летчик погиб не из-за слабого вооружения истребителя.

— Западные специалисты говорят, что в тот день была такая интенсивность введения боевых действий, что в воздухе находилось более 100 ракет и более 100 беспилотных аппаратов. Мы тоже применяли много средств их уничтожения, и "Мунфиш" мог влететь в "облако" впечатляющих элементов, которые применяли для уничтожения средств воздушного нападения противника, — подытожил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Передача F-16.

Напомним, чуть меньше года назад Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине около 60 истребителей F-16. Таким образом, они ответили на частые призывы украинских чиновников по поставкам таких самолетов.

Самолеты F-16 помогут сократить преимущество России в небе, поскольку авиация РФ гораздо более современная, чем украинская.

После анонса поставки на F-16 начали тренировать украинских пилотов. Их подготовку проводили и продолжают проводить в США и Дании.

В начале июля на саммите НАТО президент США Джо Байден, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в совместном заявлении рассказали, что процесс поставки F-16 в Украину уже начался.

Ранее "Телеграф" писал, что у Украины будет на вооружении не только американские истребители F-16 и французские самолеты Mirage 2000.