В Украине разбился первый истребитель F-16? Что известно о пилоте и причинах крушения (фото)

Украинская сторона пока никак не прокомментировала крушение долгожданного самолета

В Украине разбился первый истребитель F-16. Произошло это в понедельник, 26 августа, спустя лишь несколько недель после прибытия самолетов в нашу страну.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на данные анонимного американского чиновника. Украинская сторона официально пока никак не прокомментировала это заявление.

По информации чиновника, крушение произошло во время массированной ракетной атаки России на Украину. Но при этом он подчеркнул, что самолет не был сбит армией РФ или как-то поврежден в результате обстрела. Скорее всего, пилот допустил ошибку, что и стало причиной трагедии.

Иностранные журналисты обратились с просьбой прокомментировать информацию в Военно-воздушные силы Украины, но ответа не получили. Официальной информации о состоянии пилота после крушения истребителя тоже нет.

В то же время мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что 26 августа во время выполнения боевого задания погиб летчик Алексей Месь. Он проходил обучение в США на F-16 о чем сообщала ранее пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии США. Однако спустя время мэр Луцка отредактировал свой пост в сети и убрал оттуда информацию о гибели летчика. Вероятно, именно он управлял F-16 и потерпел крушение. Но эта информация не подтверждена официальными лицами.

Алексей Месь

Алексей Месь

Напомним, что первые истребители F-16 начали прибывать в Украину в конце июля текущего года. Спустя год после того, как союзники организовали коалицию истребителей. По данным СМИ, пока что было поставлено всего 10 самолетов. Ранее военный аналитик рассказал, что американские истребители будут использовать, чтобы сбивать российские крылатые ракеты — это самое простое их применение.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в США придумали, где Украина может найти пилотов для F-16. Американский сенатор пообещал обсудить этот вопрос с Джо Байденом.