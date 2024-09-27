Україна вже майже два місяці з F-16: що змінилося за цей час

Експерт з питань авіації та ППО Анатолій Храпчинський та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зробили висновки

Перші американські винищувачі F-16 прибули в Україну наприкінці липня 2024 року. Зовсім скоро буде два місяці, як літаки служать нашій державі, проте наразі цього терміну поки замало, але ефективність їх використання вже помітна.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив експерт з питань авіації та ППО Анатолій Храпчинський та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Вони розповіли, чи є за два місяці результат роботи на винищувачах F-16.

Закрили повітря над Україною і стануть захистом у прифронтовій зоні

За словами Анатолія Храпчинського, двох місяців поки замало, щоб можна було робити якісь висновки. Однак деякі зміни в тактиці застосування бойової авіації з боку ПС ЗСУ можна помітити: F-16 "закрили повітря" над Україною, у той час, як наші МіГи і Су змогли працювати безпосередньо на території Курської області РФ, знищуючи мости через річку Сейм.

Він каже, що з надходженням нової партії F-16 Повітряні сили зможуть працювати у прифронтовій зоні. Це дозволить нищити ворожі літаки-носії КАБів.

А тим часом Україні потрібно домагатися якнайшвидшої передачі нам американських високоточних крилатих ракет класу "повітря — поверхня" AGM-158 JASSM із операційною дальністю 360 км (і навіть до 980 км (JASSM-ER) чи 1900 км (JASSM-XR). Виділення нам додаткових франко-британських авіаційних крилатих ракет класу "повітря—поверхня" Storm Shadow/SCALP EG із операційною дальністю 300-560 км. А також німецько-шведських авіаційних крилатих ракет класу "повітря-поверхня" великої дальності, призначених для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей TAURUS, операційна дальність яких становить понад 500 км (за деякими даними — до 2000 км).

Це дало б змогу Силам оборони не тільки знищувати ворожі цілі в окупованому Криму, а й атакувати 53-й склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у селищі Юганець під Нижнім Новгородом (за 750 км від території України), де зберігають десятки тисяч тонн боєприпасів включно з балістичними ракетами.

F-16 борються із "ножиком", без довгої "палиці"

За словами Ігоря Романенка, F-16 — це досить стара модель, але питання у тому, яка була надана зброя. Були два типи ракет "повітря-повітря": старі американські АІМ-9 Sidewinder із дальністю у кілька десятків кілометрів та АІМ-120 AMRAAM із дальністю до 105 кілометрів. Шляхом такої зброї можна вести повітряні бої зі знищення крилатих ракет і безпілотних ударних апаратів. Чи потрібно нам це? Безумовно, потрібно.

— З урахуванням того, що ворог активно використовує "Шахеди", баражуючі боєприпаси і безпілотні апарати — ці боєприпаси треба застосовувати. Але років півтора ми маємо великі проблеми з російськими керованими бомбами. З ними треба боротися, знищуючи їхні склади та аеродроми з їхніми носіями. Для цього є крилаті авіабомби JSOW (AGM-154 Joint Stand-off Weapon. — Ред.), які нам поки не дали. Президент Америки два місяці думав, але тепер у пакет військової допомоги у 375 млн дол. включені і ці ракети.

Нам потрібне покращення озброєння F-16, щоб наші ракети могли ефективно працювати на відстанях понад 110 кілометрів і було що протиставити російській ракеті Р-37 з дальністю 300 кілометрів, яка стоїть на винищувачах МіГ-31, Су-30, Су-35. Інакше ми виходимо з ножиком проти шпаги, а це — дуже важке протистояння, — каже військовий експерт.

Крім того, на його думку, треба формувати систему повітряної розвідки та управління за рахунок шведських літаків (мова йде про Saab 340 AEW&C із платформою ASC 890, Airborne Surveillance and Control. — Ред.). Можливо, домовлятися з поляками, у яких теж є два літаки (Польща придбала у Швеції два літаки радіолокаційного дозору Saab 340 AEW. — Ред.), щоб сформувати систему управління і значно покращити ефективність застосування наших старих американських літаків зі старими американськими ракетами.

Відповідаючи на питання про ефективність використання F-16, генерал Романенко каже, що вони поки борються із безпілотними засобами повітряного нападу — крилатими ракетами і БПЛА — і є досить ефективними.

— Хай із "ножиком", без довгої "палиці", але це нам потрібно чи ні? Потрібно. Але ж нам потрібно ще більше, — розповів експерт.

Торкнувшись теми загибелі пілота F-16 Олексія Меся ("Мунфіша") 26 серпня, котрий у повітряному бою збив три крилаті ракети і дрон, генерал Романенко зауважив, що бойовий льотчик загинув не через слабке озброєння винищувача.

— Західні фахівці кажуть, що того дня була така інтенсивність введення бойових дій, що в повітрі перебувало більш як 100 ракет і понад 100 безпілотних апаратів. Ми теж застосовували багато засобів їхнього знищення, і "Мунфіш" міг влетіти в "хмару" вражаючих елементів, які застосовували для знищення засобів повітряного нападу противника, — підсумував колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, трохи менше року тому Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні близько 60 винищувачів F-16. Таким чином вони відповіли на часті заклики українських чиновників щодо постачання таких літаків.

Літаки F-16 допоможуть скоротити перевагу Росії в небі, оскільки авіація окупантів набагато більш сучасна, ніж українська.

Після анонсу постачання на F-16 почали тренувати українських пілотів. Їхню підготовку проводили і продовжують проводити в США та Данії.

На початку липня під час саміту НАТО президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у спільній заяві розповіли, що процес постачання F-16 в Україну вже розпочався.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна буде мати на озброєнні не тільки американські винищувачі F-16 та французські літаки Mirage 2000.