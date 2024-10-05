Сколько артснарядов Россия получает от Северной Кореи: цифра огромна

Часть боеприпасов из Кореи неисправна

Россия в войне против Украины использует около трех миллионов артиллерийских снарядов в год. Половину из них она получает из Северной Кореи.

Об этом сообщает The Times, ссылаясь на данные западной разведки. Собеседник издания, знакомый с вопросом, заявил, что Россия стала зависеть от поставок из КНДР после визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в начале года.

По оценкам разведки, часть северокорейских снарядов неисправны. Однако именно их количество дало возможность России достичь стабильных успехов на поле боя.

В то же время, российская армия несет в Украине большие человеческие потери. Речь идет о 1200 военных в сутки.

Также источник рассказал, что на данный момент Россия не имеет сил для одновременного захвата Покровска и вытеснения украинских сил из Курской области. Для этого потребовалась бы массовая мобилизация, но российские власти пока избегают этого шага. Вместе с тем Путин не настроен на переговоры.

"Мы не видим никаких признаков того, что Путин отступает от своей главной цели – покорения суверенитета Украины. Я не вижу никакой перспективы для переговоров в ближайшем будущем", – отметил собеседник издания.

Как сообщал "Телеграф", во время ракетного удара Вооруженных сил Украины по российскому военному объекту возле временно оккупированного Донецка 3 октября, было ликвидировано по меньшей мере 20 военнослужащих врага. Среди них было минимум шесть офицеров из Северной Кореи.