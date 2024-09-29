"Игра с огнем": в Северной Корее нагло прокомментировали новый пакет помощи Украине от США

В КНДР сговорили о ядерной войне

В Северной Корее заявили, что военная помощь США Украине стоимостью 8 миллиардов долларов является "невероятной ошибкой". Там назвали это "игрой с огнем" против России.

Об этом заявила влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Йо Чжон, пишет Reuters. По ее мнению, Вашингтон усугубляет "конфликт" в Украине и ведет всю Европу на грань ядерной войны.

"Соединенные Штаты и Запад не должны исключать или недооценивать серьезное предупреждение России. Действительно ли Соединенные Штаты и Запад способны справиться с последствиями, когда они безрассудно играют с огнем против России, которая является ядерной сверхдержавой?", — сказала Ким Йо Чжон.

Она назвала помощь Украине "опасной и безответственной азартной игрой". По словам Ким Йо Чжон, объявление о военной помощи на сумму 8 миллиардов было "невероятной ошибкой и глупым поступком".

Ким Йо Чжон занимает должность в Рабочей партии Северной Кореи. Она часто делает заявления о позиции Пхеньяна по политическим вопросам и вопросам безопасности, которые, как считают, разрешены верховным лидером страны.

Напомним, Украина получит еще один пакет помощи от США в 7,9 млрд долларов. В него также входит вооружение: средства противовоздушной обороны (ПВО), в том числе Patriot, ракеты большой дальности, дроны и т.д.

Ранее "Телеграф" сообщал, что поставки оружия и финансовая поддержка Украины западными союзниками в 2025 году оказались под угрозой. Некоторые страны столкнулись с финансовыми сложностями.