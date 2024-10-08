Социологические опросы развеяли последние сомнения в необходимости скорейшей достройки Хмельницкой АЭС
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцы практически единодушно поддерживают развитие атомной энергетики, что окончательно развеяло сомнения в необходимости скорейшей достройки блоков Хмельницкой АЭС.
Об этом говорится в статье "РБК-Украина".
"Данные соцопросы развеяли все сомнения — украинцы, как и европейцы, "излечились" от негативизма в отношении ядерной энергетики и полностью готовы воспринимать ее расширение. Поэтому вопрос достройки АЭС это уже сфера не социологии, а политической воли", — говорится в статье.
По данным группы "Рейтинг", почти 80% украинцев одобряют намерение правительства завершить строительство двух блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.
Ранее этот проект поддержало МАГАТЭ, а также официальные лица США и ЕС.
Напомним, летом Кабмин одобрил проект достройки двух атомных блоков Хмельницкой АЭС, готовых на 80% и 25%.
Проект также одобрил комитет Совета по энергетике. Пока он ожидает рассмотрения в сессионном зале Верховной Рады.