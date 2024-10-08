Соціологічні опитування розвіяли останні сумніви щодо необхідності скорішої добудови Хмельницької АЕС

Українці практично одностайно підтримують розбудову атомної енергетики, що остаточно розвіяло сумніви щодо необхідності скорішої добудови блоків Хмельницької АЕС.

Про це йдеться в статті видання "РБК-Україна".

"Дані соцопитування розвіяли всі сумніви — українці, як і європейці, "вилікувались" від негативізму щодо ядерної енергетики і цілком готові сприймати її розширення. Тому питання добудови АЕС то вже сфера не соціології, а політичної волі", — йдеться в статті.

За даними групи Рейтинг, майже 80% українців схвалюють намір уряду завершити будівництво двох блоків #3 та #4 Хмельницької АЕС.

Раніше цей проєкт підтримало МАГАТЕ, а також офіційні особи США та ЄС.

Нагадаємо, влітку Кабмін схвалив проєкт добудови двох атомних блоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% і 25%.

Проєкт також схвалив комітет Ради з питань енергетики. Наразі він очікує розгляду в сесійній залі Верховної Ради.