Горькая цифра: сентябрь 2024 года стал месяцем, когда в Украине погибло больше всего гражданских

Прошлый антирекорд был в июле 2024 года.

Сентябрь 2024 установил новый антирекорд по количеству жертв среди гражданского населения в Украине. В сентябре погибли 208 гражданских лиц и 1220 получили ранения в результате атак российских оккупантов.

Об этом говорится в сентябрьском отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Среди погибших девять детей, среди раненых — 76 детей. Большинство погибших и раненых – жертвы ракетных и бомбовых обстрелов украинских городов.

"Беспилотные летательные аппараты стали причиной значительного количества жертв, особенно вблизи линии фронта. В Херсонской области, подконтрольной Украине, половина пострадавших среди мирного населения пришлась на удары БПЛА. Также БПЛА нанесли ущерб мирному населению в оккупированных Донецке и Горловке", — говорится в отчете.

В целом, основная часть жертв (92%) и повреждений объектов образования и медицины (96%) произошла на контролируемой правительством Украины территории. Удары российских окупантов повредили и разрушили 25 объектов энергетической инфраструктуры на контролируемой и 5 – на оккупированной территории Украины.

Отметим, что прошлый антирекорд был в июле 2024 года. Тогда российские атаки унесли жизнь 219 мирных жителей, еще 1018 получили ранения. Это была самая большая цифра с октября 2022 года, когда сотни жизней унесли российские массированные ракетные атаки.

Отметим, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчасРоссия меняет тактику ракетных ударов по Украине. Кроме того, враг может повышать градус эскалации. Именно поэтому оккупанты выбрали тактику сознательных ударов только по гражданскому населению.