Это не запугивающий блэкаут: в "Укрэнерго" назвали главную цель российских атак

Россияне фактически действуют как террористы, пытаются добиться своих целей, берут в заложники гражданских

Россия еще с октября 2022 года с помощью массированных атак пытается устроить полное долгосрочное погашение энергосистемы, особенно в зимний период. У российского диктатора Путина задумали создать такие гуманитарные условия в тылу нашей страны, чтобы это начало влиять на фронт.

Об этом рассказал руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Подробности он озвучил в интервью BBC.

"То есть они фактически действуют как террористы, пытаются достичь своих целей, беря в заложники гражданских людей. Только террористы обычно терроризируют какую-то ограниченную группу людей, а здесь мы говорим о десятках миллионов украинцев, которых россияне зимой 2022-2023 года хотели оставить не только без света, но и без тепла, без воды, без мобильной связи, без транспорта», – пояснил он.

Кудрицкий отметил, что российская армия пыталась развалить ракетами электростанции и узловые подстанции "Укрэнерго", которые передают электроэнергию в регионы и на большие расстояния в нашей инфраструктуре, транспортирующей электричество.

"Они думали, что энергосистема после таких массированных атак разделится на несколько частей и через несколько минут или часов сколапсирует. Что в ней не будут сбалансированы эти части, а энергосистема может работать только когда потребление равно производству. Им это не удалось.", — добавил руководитель "Укрэнерго".

Россияне не смогли условно уничтожить энергосистему, вызвать какой-нибудь трехнедельный блэкаут. Им удалось нанести ущерб только отдельным крупным городам – Киеву, Одессе, Харькову, Львову и Днепру.

"И в некоторых других городах были жесткие ограничения электроснабжения из-за ракетных и дроновых ударов россиян, но нам удавалось каждый раз быстро восстанавливать электропитание. И, в конце концов, зима 2022-2023 года прошла в определенных ограничениях, но они были в основном плановые. ", – рассказал он.

Кудрицкий отметил, что эти ограничения дискомфортны, они угнетают бизнес-активность. Но не являются таким катастрофическим сценарием, который повлиял бы на наш фронт и "поставил бы на колени" Украину.

"Мы накопили гигантский запас оборудования с помощью западных доноров. И сегодня к нам приезжает ежемесячно гораздо больше трансформаторов, чем мы теоретически можем потерять от атак ", — подчеркнул он.

Руководитель добавил, что объекты "Укрэнерго" находятся под надежной инженерной защитой. Он выдерживает прямое попадание, например, шахедов.

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