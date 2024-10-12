Гірка цифра: вересень 2024 року став місяцем, коли в Україні загинуло найбільше цивільних

Минулий антирекорд був у липня 2024 року

Вересень 2024 року встановив новий антирекорд за кількістю жертв серед цивільного населення в Україні. У вересні загинуло 208 цивільних осіб та 1220 отримали поранення внаслідок атак російських окупантів.

Про це йдеться у вересневому звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Зазначається, що серед загиблих дев'ять дітей, серед поранених – 76 дітей. Більшість загиблих та поранених – жертви ракетних та бомбових обстрілів українських міст.

"Безпілотні літальні апарати стали причиною значної кількості жертв, особливо поблизу лінії фронту. В Херсонській області, підконтрольній Україні, половина постраждалих серед мирного населення припала на удари БПЛА. Також БПЛА завдали шкоди мирному населенню в окупованих Донецьку та Горлівці", – сказано у звіті.

Загалом основна частина жертв (92%) та пошкоджень об'єктів освіти й медицини (96%) сталася на контрольованій урядом України території. Удари російських окупантів пошкодили та зруйнували 25 об'єктів енергетичної інфраструктури на контрольованій та 5 – на окупованій території України.

Зазначимо, що минулий антирекорд був у липня 2024 року. Тоді російські атаки унесли життя 219 мирних жителів, ще 1018 отримали поранення. Це була найбільша цифра з жовтня 2022 року, коли сотні життів унесли російські масовані ракетні атаки.

Зазначимо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що нині Росія змінює тактику ракетних ударів по Україні. Крім того, ворог може підвищувати градус ескалації. Саме тому окупанти обрали тактику свідомих ударів тільки по цивільному населенню.