Украина одержала победу, убедив МАГАТЭ продолжить миссию на ключевых для АЭС подстанциях, — эксперт

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит мониторинг на подстанциях, имеющих критическое значение для работы украинских АЭС. Это должно снизить угрозу вражеских атак на эти объекты, что является очевидной победой украинской энергетической дипломатии.

Об этом заявил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Присутствие МАГАТЭ должно позволить избежать российских атак на эти объекты. Европа боится, что при таких ударах есть риск радиоактивных выбросов. И если мы сыграли на каких-то аспектах этих рисков – можем считать это большой дипломатической победой Украины", — считает политолог.

Он напомнил, что договоренности были достигнуты во время переговоров руководства МАГАТЭ с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы пытаемся вывести АЭС из-под удара – это 60% всей нашей генерации. Плюс это самая дешевая генерация, которая хорошо для населения и для бизнеса. Так что пугать нас инфраструктурным зимним коллапсом становится все сложнее", — считает политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии на следующей неделе продолжит миссию на всех ключевых подстанциях. Речь идет о тех, которые являются критическими для выдачи электроэнергии из атомных электростанций.