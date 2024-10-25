Первыми скажут это вслух: на Украинском Женском Конгрессе поднимут тему демографии и смоделируют будущее

На Восьмом Украинском Женском Конгрессе 5 ноября в Киеве одной из важных тем для обсуждений станет сохранение человеческого капитала и пути преодоления демографического кризиса. Это едва ли не впервые, когда этот вопрос поднимут на высоком публичном уровне.

Об этом сообщила соучредительница УЖК Светлана Войцеховская. По ее словам, Восьмой УЖК – это попытка обсудить не вчера, не сегодня, а завтра.

"На этом Конгрессе мы ставим своей целью подумать о том, каким будет будущее Украины, определить все вызовы, которые нас ждут, и попытаться найти адекватные ответы на них", — рассказала Светлана Войцеховская.

Следовательно, на Восьмом УЖК планируется 5 дискуссионных платформ, которые охватят разные сферы жизни.

Визию будущего представит Евгений Глебовицкий, директор Института фронтира – организации, формирующей стратегическое видение развития Украины.

Три вице-премьер-министра – Юлия Свириденко, Алексей Кулеба и Ольга Стефанишина – расскажут о новых экономических реалиях, привлечении женщин к принятию решений по восстановлению и восстановлению Украины, женской роли в европейской интеграции.

Представительницы крупного бизнеса из традиционно "мужских" сфер расскажут, как меняются гендерные политики внутри их компаний и как все больше женщин занимают должности на разных звеньях. В частности, на Восьмом УЖК будут присутствовать представительницы компаний "Приват", "МетИнвест", "МХП", "Киевстар", "Ощадбанк".

Демографический кризис и ценность человеческого капитала будут обсуждать чиновники, ученые и репродуктологи. Участие в этой дискуссии примет прошлогодняя обладательница отличия УЖК, волонтер и гинекологиня Наталья Лелюх.

В специальном диалоге-перформансе актриса Ирма Витовская и директор театра Франко Евгений Нищук расскажут о культурном ренессансе, который переживает Украина – и обещают это сделать очень интригующим способом!

"На каждый Конгресс мы стремимся собрать как можно шире круг спикеров и спикерок, комплексно отражающих настроения общества. Это позволяет основываться на четких реальных данных, когда мы производим стратегии будущего", — отметила Светлана Войцеховская.

Украинский Женский Конгресс – это ежегодная публичная платформа для формирования политик гендерного равенства, собирающая чиновников, политиков, представителей местного самоуправления, общественности, бизнеса, медиа.

Зарегистрироваться для участия в Восьмом УЖК в офлайн или онлайн форматах можно по ссылке.

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