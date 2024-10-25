Першими скажуть це вголос: на Українському Жіночому Конгресі порушать тему демографії і змоделюють майбутнє

На Восьмому Українському Жіночому Конгресі 5 листопада у Києві однією із важливих тем для обговорень стане збереження людського капіталу і шляхи подолання демографічної кризи. Це чи не вперше, коли це питання піднімуть на високому публічному рівні.

Про це повідомила співзасновниця УЖК Світлана Войцеховська. За її словами, Восьмий УЖК – це спроба обговорити не вчора, не сьогодні, а завтра.

"На цьому Конгресі ми ставимо собі за мету подумати про те, яким буде майбутнє України, визначити усі виклики, які на нас чекають, і спробувати знайти адекватні відповіді на них", – розповіла Світлана Войцеховська.

Відтак, на Восьмому УЖК планується 5 дискусійних платформ, які охоплять різні сфери життя.

Візію майбутнього представить Євген Глібовицький, директор Інституту фронтиру – організації, яка формує стратегічне бачення розвитку України.

Три віцепрем’єр-міністри – Юлія Свириденко, Олексій Кулеба та Ольга Стефанішина – розкажуть про нові економічні реалії, залучення жінок до ухвалення рішень із відбудови та відновлення України, жіночу роль в європейській інтеграції.

Представниці великого бізнесу з традиційно "чоловічих" сфер розкажуть, як міняються гендерні політики всередині їх компаній і як все більше жінок посідають посади на різних ланках. Зокрема, на Восьмому УЖК будуть пристуні представниці компаній "Приват", "МетІнвест", "МХП", "Київстар", "Ощадбанк".

Демографічну кризу і цінність людського капіталу обговорюватимуть урядовиці, науковиці і репродуктологині. Участь у цій дискусії візьме торішня володарка відзнаки УЖК, волонтерка і гінекологиня Наталя Лелюх.

У спеціальному діалозі-перформансі акторка Ірма Вітовська та директор театру Франка Євген Нищук розкажуть про культурний ренесанс, який переживає Україна – і обіцяють це зробити в дуже інтригуючий спосіб!

"На кожен Конгрес ми прагнемо зібрати якомога ширше коло спікерів і спікерок, які комплексно відображають настрої суспільства. Це дозволяє грунтуватися на чітких реальних даних, коли ми виробляємо стратегії майбутнього", – зазначила Світлана Войцеховська.

Український Жіночий Конгрес – це щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності, яка збирає урядовців, політиків, представників місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, медіа.

Зареєструватися для участі у Восьмому УЖК в офлайн чи онлайн форматах можна за посиланням.

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