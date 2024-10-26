Первый завод Rheinmetall уже работает в Украине, директор концерна рассказал о дальнейших планах

В частности, планируется производство систем ПВО

В Украине уже работает первый завод оборонного концерна Rheinmetall, второй – на подходе. Кроме того, компания готовится к строительству порохового завода и завода по производству боеприпасов.

Об этом рассказал директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью "ТСН". Он поделился дальнейшими планами.

"У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия – это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. В данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Так что это очень продуктивное совместное предприятие", — отметил он, добавив, что компания владеет 51% акций этого предприятия.

По словам Паппергера, будут построены еще два завода – пороховой и по изготовлению боеприпасов. Также в планах – производство систем ПВО.

"Третий момент – это то, что мы хотим наладить производство систем ПВО, чтобы вы могли сами себя защищать", – сказал директор Rheinmetall.

По его словам, он полностью удовлетворен защитой этих заводов в Украине. Также действует обучающая программа.

"Мы проводим мощную обучающую программу для людей, чтобы научить их, что им там делать. Я рад, что в некоторых вопросах мы можем продвигаться очень быстро. Конечно, что с немецкой, что с украинской стороны иногда возникает вопрос бюрократии, однако в конечном итоге все работает", – рассказал Паппергер.

Он добавил, что один из четырех заводов, создание которых Украина заказала у Rheinmetall в этом году, уже работает, второй на подходе. Однако Паппергер считает, что нужно ускориться.

"Дела продвигаются. Первый завод уже готов. Второй – на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять", — подчеркнул он.

Директор Rheinmetall отметил, что возможности этих заводов будут значительными. Речь идет об производстве артиллерии и боеприпасов для танков.

"Способности будут очень хорошими. Производственная линия №1 будет нацелена на танки. Способности порохового производства и боеприпасов будут направлены на двойное или даже тройное производство по стандартам НАТО, которых у вас нет на данный момент. Ведь ваша производственная линия до сих пор имеет старые советские стандарты. Это будут выдающиеся технологии в будущем. Также будет изготовление артиллерии и боеприпасов для танков там. Больше сказать не могу", – резюмировал Паппергер.

Для справки: Rheinmetall AG – немецкий машиностроительный и вооруженный концерн со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, созданный в 1889 году. Один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе, в который входит 35 крупнейших оборонных компаний мира. Весной 2023 года компания открыла представительство в Украине.

Как сообщал "Телеграф", российское правительство планировало убить гендиректора немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера в начале 2024 года. Но покушение удалось предотвратить.